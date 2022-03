FC Luzern Abubakar und Kvasina nach Heimsieg verletzt – Letzterer fällt mehrere Wochen aus Beim Heimspiel gegen GC am Sonntag verletzten sich zwei Stürmer des FCL unterschiedlich schwer.

Marko Kvasina (Luzern) und Asumah Abubakar (Luzern). Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Lausanne, 27. Februar 2022)

Ein Sieg und zwei Verluste: So etwa lautet die Bilanz nach dem Heimsieg gegen den Grasshopper Club Zürich am Sonntag. Der FCL hat nämlich gleich zwei verletzte Stürmer zu beklagen. Wie der Klub in einer Mitteilung schreibt, zog sich Asumah Abubakar in der ersten Halbzeit eine leichte Schultergelenkverletzung zu, woraufhin er ausgewechselt werden musste. Röntgenuntersuchungen ergaben, dass es sich um eine weniger schwere Verletzung handelt, als ursprünglich befürchtet. Bereits diese Woche wird der Stürmer wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Schlimmer traf es hingegen Marko Kvasina. Der Österreicher zog sich eine Überdehnung des Innenbandes sowie eine leichte Überdehnung des Aussenbandes und der Kapsel am rechten Fuss zu. Er wird einige Wochen lang nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können. (mha)