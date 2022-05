FC Luzern Barrage-Heimspiel gegen Schaffhausen ausverkauft – Mario Frick freut sich auf ein volles Haus Nur noch ganz wenige einzelne Tickets sind für das Rückspiel der Barrage verfügbar. Mit 15’500 Zuschauer wird das Spiel am Sonntag ausverkauft sein. Beim FCL freut man sich auf die Unterstützung der Fans.

Am Donnerstag pilgerten 2000 Luzerner nach Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Bereits am Freitagmorgen waren nur noch ein paar Dutzend Tickets für das Rückspiel der Barrage gegen Schaffhausen verfügbar. Das Heimspiel, welches am Sonntag um 16.30 Uhr stattfindet, wird restlos ausverkauft sein.

Die ganze Stadionkapazität von rund 17’000 Plätzen kann man jedoch nicht erreichen. Hierfür müsste die grosse Werbeblache der BMW Steiner Group direkt neben dem Gästesektor entfernt werden. Zudem halte man einige Tickets in Reserve, falls Schaffhausen-Fans neben den Gästesektor umplatziert werden müssten, wie der FCL-Medienverantwortliche Markus Krienbühl sagt.

Frick: «Wir freuen uns auf ein volles Haus»

Beim Rückspiel wird man also auf ein volles Stadion und leidenschaftlichen Support zählen können. Auch Mario Frick meint vor dem Knaller am Sonntag, dass die Stimmung für das Rückspiel elektrisierend sein wird:

«Am Sonntag wird eine komplett andere Energie vorherrschen als am Donnerstag. Das ganze Stadion wird in Blau sein. Wir haben einen wahnsinnigen Rückhalt zu Hause.»

Mario Frick freut sich auf ein volles Stadion am Sonntag. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Der grosse Support der Luzerner Anhängerschaft habe der Mannschaft auch in Schaffhausen geholfen. Trotzdem sei die Situation mit dem kleinen Stadion natürlich eine andere als in der heimischen Swisspor-Arena gewesen. Auch die Schaffhauser konnten auf die lautstarke Unterstützung ihrer rund 6000 anwesenden Fans zählen. Frick ist überzeugt, dass die Fans im ausverkauften Stadion die Mannschaft motivieren wird:

«Unsere Fans werden uns von Anfang an noch vorne pushen. Wir werden diese Energie aufnehmen und ein gutes Spiel machen.»

Kommt es am Sonntag zum Platzsturm?

Bei mehreren Spielen kam es diese Saison zum Platzsturm von Fans. So beispielsweise als Winterthur in Kriens spielte. Auch beim FCL-Cuphalbfinal in Lugano kam es am Ende des Spiels zu einem Platzsturm der Tessiner Tifosi. Kann am Sonntag ein Platzsturm der Luzerner Anhänger erwartet werden?

Krienbühl erwartet beim letzten Spiel dieser Saison keinen Platzsturm der Fans. Es könne zwar sein, dass einzelne Fans trotzdem auf den Rasen stürmen, dies könne man nie ganz ausschliessen. Einem Fussballfest am Sonntag steht also nichts im Weg.