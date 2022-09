FC Luzern Captain «Gente» beendet seine Karriere – doch er bleibt dem Fussball treu Christian Gentner, der 37-jährige Mittelfeldspieler und Captain des FC Luzern, wird nach der Vorrunde 2022/23 seine Fussballschuhe an den Nagel hängen.

Am 10. September schoss Gentner gegen den FC Winterthur sein erstes Tor in der Credit Suisse Super League. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Zuvor das 6:0 gegen Winterthur geschossen, am Tag danach das Ende der Karriere verkündet: Mit seinem ersten Super-League-Tor verabschiedet sich Christian Gentner vom FC Luzern und seiner aktiven Fussballerkarriere. Nach der Vorrunde 2022/23 wird der FCL Captain nicht mehr auf dem Spielfeld stehen. Der 37-jährige «Gente» wird in Zukunft beim VfB Stuttgart als Leiter Lizenzspielerabteilung tätig sein – und dem Fussball somit erhalten bleiben. Das gibt der FC Luzern am Sonntagnachmittag in einer Mitteilung bekannt.

«Christian hat uns zu jederzeit transparent und ehrlich über seine Pläne informiert», sagt FCL-Sportchef Remo Meyer. Gentner könne nicht nur auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, sondern sei auch auf und neben dem Platz eine Führungs- und Identifikationsfigur. So habe er auch in der letzten, für den Klub nicht einfachen Saison seine Fussspuren hinterlassen, wird Meyer in der Mitteilung des FCL zitiert.

Nach gut einem Jahr beim FC Luzern gehe Gentner mit gemischten Gefühlen: «Ich bin mir bewusst, dass sich nun ein Kapitel in meinem Leben schliesst, welches für meine Familie und mich absolut prägend war.» Er werde den sportlichen Wettkampf zukünftig vermissen, denn er sei ein Fussballer durch und durch.

Über seine Zeit beim FCL sagt Gentner: «Ich fühlte mich beim Klub und in der Region auf Anhieb wohl und durfte dabei tolle Menschen innerhalb und ausserhalb des Klubs kennenlernen.» Der Klub sei zudem sofort bereit gewesen, ihm den Einstieg beim VfB Stuttgart nach der Profikarriere zu ermöglichen – dafür bedanke er sich aufrichtig. (se/mha)