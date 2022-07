FC Luzern Das slowakische Talent Jakub Kadák steht vor dem Wechsel zum FCL Aus slowakischen Medien ist zu vernehmen, dass Jakub Kadák zum FC Luzern wechseln wird. Es handelt sich um einen 21-jährigen zentralen Offensivmann, der in der U21-Nationalmannschaft der Slowakei spielt.

Wie das slowakische Newsportal sport7.sk schreibt, soll der Transfer des offensiven Mittelfeldspielers Jakub Kadák bestätigt sein:

«Das slowakische Talent Jakub Kadák verlässt den AS Trenčín. Es wird in der Schweiz tätig sein.»

Der U21-Internationale sollte ursprünglich nach Belgien wechseln, wo KAA Gent sehr an seinen Diensten interessiert war, doch schliesslich hat sich Kadák anders entschieden. TV Joj bestätigte am Sonntag, dass Kadák in die Schweiz wechselt, wo er beim FC Luzern eine Chance bekommt, schreibt sport7.sk.

Jakub Kadák im Dress der AS Trencin. Bild: AS Trencin

Wie unsere Zeitung aus einer internationalen Quelle in der Schweiz vernehmen konnte, soll der FCL gegen viele Topklubs um die Dienste des Spielers gekämpft haben. Bei Kadák handelt es sich um den besten Fussballer der Slowakei, wie diverse Experten erklären.

Kadák ist bis Ende dieses Kalenderjahres bei AS Trencin (höchste Liga der Slowakei) unter Vertrag. Für die nur noch knapp sechs Monate Kontraktdauer ist von einer tiefen Ablösesumme auszugehen.