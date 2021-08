Fussball Boykott von FCL-Fans: «Spucke ins Gesicht der Fussball-Liebhaber» – und ins Gesicht der Luzerner Mannschaft? Die Stimmung während dem FCL-Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam war mehrheitlich trist. Es fehlte der lautstarke Support der Fan-Szene, welche das Spiel wegen personalisierten Tickets boykottierte.

Im ersten Heimspiel dieser Saison gegen Meister Young Boys waren die Emotionen gross – und auch die Unterstützung der Fans. Im Heimspiel gegen den niederländischen Verein Feyenoord Rotterdam fehlen die elektrisierenden Emotionen, fehlt die Stadion-Atmosphäre. Die Gruppe von rund 30 Gästefans ist zwischen den Tribünen-Gesprächen und der Kommunikation der Akteure auf dem Platz immer mal wieder zu hören. Es haben sich zwar Fans rund um die Protest-Banner der United Supporters Luzern (USL) versammelt, doch ihre manchmal aufflammenden Anfeuerungen machen aus der Swisspor-Arena keinen Hexenkessel. Aber: Immerhin, diese Fans, sie sind da.

Die Rampe hinter dem Tor war nur zur Hälfe gefüllt – die USL boykottierte das FCL-Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam. Bild: Janick Wetterwald (5. August 2021)

Der Protest der USL gegen personalisierte Tickets, er macht aus diesem Match ein tristes Fussballspiel – es kommen fast Erinnerungen an die Stille der letzten Saison auf. Auf einem Plakat der USL steht in Englisch geschrieben: «Spucke ins Gesicht der Fussball-Liebhaber.» Schadet der Boykott aber nicht auch der eigenen Mannschaft? FCL-Captain Dejan Sorgic sagt nach dem Spiel: «Es ist sehr schade, fehlte ein Teil der Fans in diesem wichtigen Spiel. Die Fans habe ihre Gründe für den Boykott – da können wir nichts machen.»

Marvin Schulz findet ähnliche Worte: «Klar, die Fans haben gefehlt, aber wir haben ja jetzt lange auch in leeren Stadien gespielt.» Die Stimmung im Heimspiel gegen Feyenoord, sie hätte nicht so still sein müssen. Die Rampe hinter dem Tor, sie hätte nicht halbleer sein müssen. Die Energie von den Tribünen, sie fehlte. Schade.