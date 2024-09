FC Luzern Eine Wertsteigerung wie bei Ardon Jashari hat es beim FCL noch nie gegeben Zwar hat FCL-Captain Ardon Jashari den angestrebten Wechsel zu einem renommierten europäischen Klub noch nicht realisiert. Aber beim Fussballportal transfermarkt.ch bekam der 20-jährige Mittelfeldspieler eine erhebliche Wertsteigerung.

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Captain Ardon Jashari (hier mit Lars Villiger) kann jubeln: Mit 7,5 Millionen Euro hat er bei «transfermarkt.ch» einen neuen Rekordwert für einen Spieler der Innerschweizer erreicht. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Luzern, 20. 5. 2023)

Nach dem Sommer-Update von transfermarkt.ch ist Ardon Jashari der mit Abstand wertvollste Spieler des FC Luzern: Der Marktwert des 20-Jährigen wird neu mit 7,5 Millionen Euro geschätzt – auf Platz 2 steht Innenverteidiger Marco Burch mit unverändert 4 Millionen.

Vor einem Jahr wurde FCL-Captain Jashari noch ein Preisschild von 1 Million Euro angehängt. Das ist eine Wertsteigerung von 750 Prozent innerhalb von zwölf Monaten. Eine solche Preisexplosion eines Spielers in dieser Dimension hat es beim FC Luzern noch nie gegeben.

Konstante Leistungen beeindrucken

Vor zwei Jahren betrug die virtuelle Ablösesumme für das Eigengewächs sogar nur 100'000 Euro. Die Karriere von Jashari nahm erst ein halbes Jahr später, Anfang 2022, Fahrt auf. Mario Frick übernahm zu diesem Zeitpunkt das Traineramt in Luzern. Seither ist der Baarer mit nordmazedonischen Wurzeln im Super-League-Team gesetzt.

In seiner ersten vollständigen Saison in der höchsten Liga spielte Jashari sehr konstant. Kaum ein anderer Kicker in der Schweiz konnte dabei mithalten. Deshalb erstaunte es nicht, dass Nationalcoach Murat Yakin ihn für das WM-Kader von Katar aufbot. In Doha kam Ardon Jashari sogar zu einem Kurzeinsatz im Achtelfinal gegen Portugal (1:6) und spielte gegen Cristiano Ronaldo.

Nachdem Jashari den FCL auf Platz 4 und damit nach Europa führte, will der Mittelfeldmann im Sommer mit der Schweizer U21 an der EM in Georgien und Rumänien reüssieren. Spielt Jashari eine erfolgreiche U21-Euro, wird er auch auf dem reellen Transfermarkt um die 7,5 Millionen Euro wert sein und aller Voraussicht nach einen attraktiven neuen Klub finden.

FCL-Goalie Pascal Loretz während seinem Super-League-Debüt zu Hause gegen die Young Boys. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. 2. 2023)

Auch andere FCL-Profis sind teurer geworden

Eine massive Wertsteigerung bei transfermarkt.ch erfuhren beim FCL zudem Torhüter Pascal Loretz, Innenverteidiger Ismajl Beka und Rechtsverteidiger Severin Ottiger: Ihr Marktwert wird neu mit 800'000 Euro beziffert.

Die geschätzte Ablösesumme für Mittelfeldspieler Max Meyer beträgt jetzt wieder 3 Millionen Euro. Vor fünf Jahren auf Schalke 04 hätte Meyer gar 20 Millionen Euro gekostet. Hervorragend entwickelt hat sich beim FCL zudem Mittelfeld-Terrier Nicky Beloko: Sein geschätzter Marktwert beträgt neu 2,4 Millionen Euro. Vor einem Jahr bei Neuchâtel Xamax lag seine beurteilte Transfersumme noch bei 350'000 Euro.