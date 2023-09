Entwarnung bei den FCL-Spielern Jakub Kadak, Kevin Spadanuda und Martin Frydek

Eritreer in der Schweiz Schlägerei unter Eritreern in Zürich: Das sind die Hintergründe

Etwa 50’000 Eritreer leben in der Schweiz. Am Samstag gerieten in Opfikon ZH Anhänger und Gegner des eritreischen Diktators Isaias Afewerki aneinander. Woher rühren die Spannungen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur eritreischen Diaspora in der Schweiz.