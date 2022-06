FC Luzern Erster Neuzugang verpflichtet: Ex-Thun- und Vaduz-Spieler Pius Dorn wechselt zum FCL Der FC Luzern kann mit dem Start der Leistungstests von heute Montag seinen ersten neuen Spieler bekannt geben: Es handelt sich um den deutschen Rechtsverteidiger sowie Mittelfeldspieler Pius Dorn.

Der 25-jährige Pius Dorn hat beim FC Luzern einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Dieser ist bis zum 30. Juni 2024 gültig. Beim FC Thun hatte der Deutsche noch einen Vertrag für die kommende Saison, der bis zum 30. Juni 2023 gelaufen wäre. Über eine Ablöse an die Berner Oberländer schreibt der FCL in seiner Medienmitteilung nichts.

Wie bereits bei Innenverteidiger Denis Simani, der im Winter vom FC Vaduz nach Luzern wechselte, handelt es sich auch bei Dorn um einen ehemaligen Vaduz-Profi.

Pius Dorn präsentiert sein FCL-Trikot mit der Rückennummer 20. Bild: PD

In der Saison 2019/20 stieg Dorn mit den Liechtensteinern unter dem jetzigen FCL-Trainer Mario Frick in die Super League auf. Die darauffolgende Spielzeit 2020/21 konnten die Vaduzer mit dem deutschen Rechtsverteidiger und Frick an der Seitenlinie die Klasse trotz 36 Punkten (Rekord für einen direkten Absteiger) nicht halten.

Zwölf Assists in der Challenge League

Vergangene Saison absolvierte Dorn beim FC Thun in der Challenge League. Dabei ist der rechte Aussenläufer mit seiner Bilanz von zwölf Torvorlagen aufgefallen. Ausserdem schoss er zwei Treffer. Dorn wurde beim SC Freiburg ausgebildet. Zwischen 2017 und 2019 bestritt der Süddeutsche in Österreich zwei Saisons bei Austria Lustenau – je eine Saison in der höchsten Liga und eine in der 2. Liga.

Pius Dorn gilt als laufstarker Aussenspieler. FCL-Sportchef Remo Meyer wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Pius ist ein spielintelligenter Spieler, der die Schweizer Liga bereits bestens kennt.» Dorn sei auf beiden Aussenpositionen variabel einsetzbar und werde dem FCL so zusätzliche Optionen anbieten.

Pius Dorn (links) im Dress des FC Vaduz gegen den Krienser Valentin Stocker vom FC Basel während einem Meisterschaftsspiel der Super League. Bild: Christian Merz/Keystone (Vaduz, 21. April 2021)

Trainings-Premiere am Mittwoch um 10 Uhr

Pius Dorn wird bereits am Mittwoch (10 Uhr) zum ersten Mal mit der Mannschaft von Mario Frick trainieren und beim FC Luzern ab sofort die Rückennummer 20 tragen. Damit dürfte die Frage beantwortet sein, ob der 23-jährige serbische Stürmer Nikola Cumic von den Innerschweizern definitiv übernommen wird. Eher nicht. Den der Leihprofi von Olympiakos Piräus hatte vergangene Saison eben diese Nummer 20 getragen.