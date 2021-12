FC Luzern Trauer bei den Blau-Weissen: Ex-FCL-Torhüter Pavel Karpf mit 52 Jahren verstorben Traurige und berührende Nachrichten vom ehemaligen Luzern-Goalie Pavel Karpf: Der 52-jährige Aargauer ist in Kroatien an akutem Herzversagen gestorben.

Der ehemalige FCL-Keeper Pavel Karpf befand sich in Kroatien auf seinem Segelboot, das er einwintern wollte, als er am vergangenen Dienstag an akutem Herzversagen verstarb. Der Landschaftsgärtner mit einem eigenen Gartenbauunternehmen mit 15 Mitarbeitenden in Sarmenstorf hinterlässt eine Lebenspartnerin und eine 20-jährige Tochter.

Pavel Karpf, damals 30-jährig, posierte unserem Fotografen für ein Porträtbild. Bild: Beat Blättler (Luzern, 5. Juli 1999)

Pavel Karpf spielte zwischen 1993 und 1997 für den FC Luzern. Er stand in 33 Pflichtspielen zwischen den Pfosten der Innerschweizer. 25 Partien davon absolvierte der Aargauer in der damaligen Nationalliga A für den FCL.

Der Keeper spielte mit Stefan Wolf beim FC Luzern

In dieser Zeit kämpfte Pavel Karpf mit Beat Mutter um die Nummer 1. Wobei meist der Walliser die Nase beim FCL vorne hatte. Seine Trainer auf der Allmend waren Bertalan Bicskei, Jean-Paul-Brigger und Kudi Müller. Pavel Karpf spielte bei den Blau-Weissen unter anderem mit dem heutigen FCL-Präsidenten Stefan Wolf zusammen.

Goalie Pavel Karpf bei einem Vorbereitungsspiel auf dem Land im FCL-Dress mit der Werbung «Siehe LNN». Bild: Archiv Luzerner Zeitung

Pavel Karpf galt als geselliger Mensch, der 52-Jährige engagierte sich unter anderem auch in der Fasnachtszunft seines Wohnortes Sarmenstorf. Seine Karriere begann er beim FC Muri, die Profikarriere startete Karpf bei Old Boys Basel. Der FCL war seine letzte Station im professionellen Fussball.