Daten Mit einem 4-1-4-1 und Louis Schaub in der Startformation holt der FC Luzern den Cupsieg: Zahlen und Fakten zum Cupfinal Mit dieser Aufstellung gewinnt der FC Luzern statistisch gesehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent den Cupfinal. Wenn Louis Schaub im Sturm spielt, ist der Sieg gar gewiss.

Will FCL-Coach Fabio Celestini am Pfingstmontag den Pokal in die Zentralschweiz holen, muss er seine Mannschaft mit einem 4-1-4-1 auf den Platz schicken. Dies sagen zumindest die nackten Zahlen der aktuellen Saison aus.

Als Sieggarant gilt dabei Louis Schaub. Wurde er in der aktuellen Spielzeit als Stürmer in die Startformation beordert, gewann der FC Luzern zu 100 Prozent das Spiel. Filip Ugrinic als defensiver Mittelfeldspieler (88 Prozent) und Ibrahima Ndiaye als linker Mittelfeldspieler (81 Prozent) haben dabei die zweit- und dritthöchsten Siegwahrscheinlichkeiten bei den Zentralschweizern.

Methoden Die Daten für die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten stammen von transfermarkt.ch. Es wurden 35 Super-League- und 3 Cup-Spiele der aktuellen Saison verwendet, um die Prozentzahlen für jeden Spieler pro Position zu berechnen. Dabei ergeben sich Wahrscheinlichkeiten nach Endresultat (Sieg = 1, Unentschieden = 0.5, Niederlage = 0). Der jeweilige Gegner wurde nicht berücksichtigt. Daraus ergibt sich die Startelf mit der statistisch höchsten Siegwahrscheinlichkeit. (Beispiel Siegwahrscheinlichkeit: Anzahl Spiele Sieg/Unentschieden/Niederlage geteilt durch Anzahl Spiele.

Schürpf besser als Joker

Routinier Pascal Schürpf sollte Celestini erst im Verlaufe des Spiels bringen. Hat der linke Mittelfeldspieler eine Siegwahrscheinlichkeit 54 Prozent, wenn er von Anfang an spielt, steigt diese auf 69 Prozent, wenn er eingewechselt wird. Vertraut man den Daten, hat der FC Luzern allgemein eine starke Bank.

Celestini hat mehr als fünf Ersatzspieler, welche als Joker eine Siegwahrscheinlichkeit über 50 Prozent haben. Es sind dies Dejan Sorgic mit 62 Prozent, Lorik Emini (61), Samuel Alabi (60) und Ashwin Balaruban (57).

Die Daten im Überblick