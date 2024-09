FC Luzern FCL befindet sich statt in der Vorbereitung in Quarantäne – und er startet neu erst am 30. Januar in Vaduz Zum zweiten Mal innert fünf Tagen sind Spieler des FC Luzern positiv auf Covid-19 getestet worden. Das hat massive Konsequenzen.

Erst ab Mittwoch, 27. Januar, kann FCL-Coach Fabio Celestini wieder mit Lorik Emini und den restlichen Spielern seiner Mannschaft trainieren.



120 Jahre existiert der FC Luzern schon. Noch nie musste eine ganze Mannschaft der Innerschweizer in Quarantäne. Nicht einmal die besonders für jüngere Menschen verheerende Spanische Grippe von 1918 hatte dafür gesorgt. Dafür aber jetzt das Coronavirus mit den drastischen Schutzmassnahmen.

Nachdem am Dienstag die FCL-Profis Lucas Alves, Stefan Knezevic, Silvan Sidler und Louis Schaub positiv auf Covid-19 getestet worden waren, mussten am Samstag der Staff sowie das Kader der Profimannschaft erneut einer Testserie unterzogen werden. In der Folge bekamen mehrere Mitglieder des Teams den Bescheid: Der Test ist positiv. Als Konsequenz daraus ist der gesamten Super-League-Mannschaft des FCL eine häusliche Quarantäne auferlegt worden. Das hat der Kantonsarzt Roger Harstall nach Absprache mit dem Klub entschieden.

Wenige Tage zuvor hatte Harstall nach den vier positiven Befunden bei Alves, Knezevic, Sidler und Schaub dem restlichen Team noch erlaubt, weiter zu trainieren. Jetzt blieb dem Kantonsarzt offensichtlich nichts anderes übrig, als die Reissleine zu ziehen und alle Profis und Staffmitglieder in eine zehntägige Quarantäne zu schicken.

Derart harte Schritte kommen natürlich nie gelegen. Für den FCL hatte es nicht nur zur Folge, dass der Testmatch vom Sonntag gegen den SC Kriens abgesagt werden musste, sondern dass auch die total dreiwöchige Vorbereitung massiv gestört wird. Aus diesem Grund hat sich der FC Luzern mit der Swiss Football League (SFL) in Verbindung gesetzt. Bereits am Sonntag hat die SFL die beantragten Verschiebungen der Meisterschaftspartien Luzern gegen Lugano vom kommenden Sonntag, 24. Januar, und St. Gallen gegen Luzern vom Mittwoch, 27. Januar, bewilligt. Wann diese Begegnungen nachgeholt werden, ist noch nicht bekannt.

Demzufolge startet der Tabellenachte FCL erst am Samstag, 30. Januar, um 18.15 Uhr in Vaduz in den zweiten Teil der Saison mit ausnahmsweise 22 Ligapartien – da in der verkürzten Vorrunde erst 14 von 18 Spielen ausgetragen wurden.

Nur drei Trainingstage vor dem Kellerduell in Liechtenstein

Viel Zeit haben die FCL-Profis vor dem Auftaktspiel gegen das Schlusslicht nicht. Zwischen der Rückkehr des Gros des Teams auf den Platz am 27. Januar bleiben nur drei Trainingstage, ehe gegen Vaduz das Kellerduell bevorsteht. Etwas früher als der Rest dürfen Alves (22. Januar), Knezevic, Sidler und Schaub (23. Januar) wieder zur Arbeit. Übrigens:

«Den Spielern geht es den Umständen entsprechend gut.»

Das teilt FCL-Medienchef Markus Krienbühl mit.