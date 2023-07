FC Luzern FCL befindet sich von heute Montag bis Samstag in Schruns im Trainingslager Kurz nach dem Mittag startet die Reise auf der Allmend: Mit dem Mannschaftsbus fährt der FC Luzern nach Schruns im Voralberg ins Trainingscamp. An den gleichen beschaulichen Ort wie vor etwas mehr als einem Jahr.

Pius Dorn (vorne) vor etwas mehr als zwölf Monaten mit dem FC Luzern bei einer Übungseinheit auf dem Sportplatz von Schruns. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schruns, 23. 6. 2022)

Die Mannschaft des FC Luzern reiste gestern kurz nach dem Mittag nach Schruns in die Tourismusregion Montafon. Nach zweieinhalbstündiger Busfahrt erreichten Cheftrainer Mario Frick, sein Staff und das Spielerkader das idyllisch gelegene 4000-Einwohner-Dorf auf 690 Höhenmetern im österreichischen Bundesland Vorarlberg.

Bereits seit 18 Uhr findet das erste Training statt. «Alle sind gesund und munter, das Wetter ist gut», wird aus dem Montafon berichtet. Der FCL weilt bis am Samstag in Schruns, wo Mario Frick schon im vergangenen Sommer in einem mehrtägigen Camp mit dem Team aus der Innerschweiz bei hervorragenden Bedingungen trainiert hatte. Von Dienstag bis Freitag wird die Mannschaft täglich zwei Einheiten auf dem kleinen, aber feinen und gepflegten Schrunser Sportplatz am Eingang zum Dorf absolvieren.

Der FCL-Mannschaftsbus vor dem Sportplatz in Schruns. Bild: Daniel Wyrsch (Schruns, 23. 6. 2022)

Am Samstag um 16 Uhr folgt in diesem Kleinstadion wie im letzten Jahr zum Abschluss des Trainingslagers ein Testmatch gegen den österreichischen Bundesligisten SCR Altach.

Der FC Luzern logiert in Schruns erneut im Alpenhotel Montafon, ein neues und topmodernes Superior-Viersternehaus. Die edle Herberge liegt nur zwei Fahrminuten von der Trainingslage entfernt.

Der FC Luzern logiert im neuen und topmodernen Alpenhotel Montafon. Bild: Daniel Wyrsch (Schruns, 25. 6. 2022)

Neulinge integrieren und offensive Abläufe üben

Hauptziele des Trainingscamps sind: Integration der Neuzugänge Kemal Ademi, Kevin Spadanuda, Teddy Okou, Dario Ulrich und Nathan Wicht. Der 19-jährige Ex-1860-München-Spieler Wicht ist bis jetzt allerdings für die U21 in der Promotion League vorgesehen.

FCL-Medienchef Markus Krienbühl beantwortet die Frage zur sportlichen Zielsetzung wie folgt: «In dieser Vorbereitungswoche stehen in erster Linie die offensiven Abläufe und Prinzipien im Fokus.»