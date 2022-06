FC Luzern FCL besiegt im ersten Testspiel der Saison den FC Winterthur 2:1 Zum 50-Jahr-Jubiläum des SC Eich gastiert der FC Luzern auf dem Sportplatz Brand: Vor 2000 Zuschauern gewinnen die Innerschweizer gegen den Super-League-Aufsteiger FC Winterthur 2:1.

Samuele Campo schiesst den FC Luzern im Testspiel in Eich gegen den FC Winterthur mit einem schönen Freistoss 1:0 in Führung. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 22. Mai 2022)

Weil der FC Luzern die Vorbereitung erst in dieser Woche begonnen hat und in dieser Phase das Hauptgewicht der Konditionsarbeit gilt, verlangte Mario Frick nach einer speziellen Austragung dieses Testspiels. Seine Luzerner spielten gegen den FC Winterthur in drei Dritteln zu je 30 Minuten. Beim FCL absolvierten die meisten Profis nur ein Drittel.

Der FC Luzern ging in der 25. Minute durch einen sehenswerten Freistoss von Samuele Campo 1:0 in Führung. Die Nummer 10 bewies seine tolle Schusstechnik.

In der 51. Minute kamen die Winterthur zu einem Foulpenalty: Der einheimische Severin Ottiger hatte Neftali Manzambi im Strafraum gefoult, der Gefoulte trat zum Elfmeter gegen Vaso Vasic an. Der Ersatzkeeper des FCL parierte den Strafstoss zwar, aber im Nachschuss schoss Manzambi den 1:1-Ausgleich (52.).

Im Schlussdrittel setzte FCL-Coach Mario Frick die U21-Spieler ein. Diego Martin spielte sich durch die Winterthur-Abwehr und schloss ab, im Nachschuss erzielte Kriens-Rückkehrer Lino Lang das umjubelte 2:1-Siegtor für die Blau-Weissen.

Kompliment von Luzern-Legende Zibung für die Organisatoren

Der langjährige FCL-Torhüter David Zibung lobte nach dem Spiel die gute Organisation des SC Eich bei diesem ersten Testspiel der Innerschweizer. «Alles hat bestens geklappt, wir haben uns mit der Mannschaft hier in Eich bestens aufgehoben gefühlt», sagte Zibung, der Sport-Mitarbeiter des FC Luzern.

Telegramm

Luzern – Winterthur 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Sportplatz Brand, Eich. – 2000 Zuschauer. – SR Von Mondach.

Tore: 25. Campo (Freistoss) 1:0. 52. Manzambi (Penalty-Nachschuss) 1:1. 82. Lang (Martin) 2:1.

Luzern, 1. Drittel: Müller; Dorn, Jaquez, Simani, Meyer; Jashari; Alabi, Rupp; Campo; Toggenburger, Abubakar.

Luzern, 2. Drittel: Vasic; Ottiger, Izmirlioglu, Haag, Frydek; Emini; Tasar, Rupp; Ndiaye; Sorgic, Schürpf.

Luzern, 3. Drittel: Radtke; Bung-Hua Freimann, Haag, Bung-Tsai Freimann, Balaruban; Lang, Hegglin, Vogel, Martin; Bieri, Marleku.

Winterthur, 1. bis 45. Minute: Pukaj; Gonçalves, Lekaj, Hammer, Schättin; Chiappetta, Arnold, Ramizi, Corbaz; Buess, Ballet.

Winterterthur, 46. bis 90. Minute: Pukaj (60. Abaz); Gantenbein, Hasani, Gelmi, Diaby; Di Nucci, Abedini, Dakaj, Nay; Manzimbi, Vogt.

Bemerkungen: Luzern ohne Gentner (krank) und Burch (Ferien EM-Qualifikation mit U21-Nationalteam). Spieldauer dreimal 30 Minuten.