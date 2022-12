FC Luzern FCL-Coach Mario Frick mit klarer Ansage zur Vorbereitung: «Wir haben den besten Konditionstrainer der Schweiz» Marius Müller, Pascal Schürpf, Max Meyer und Co. sind zurück im Training des FC Luzern. Fitnesscoach Christian Schmidt bekommt von Cheftrainer Mario Frick eine Carte blanche. Nächste Woche wird Frick sechs Spieler aus der erfolgreichen U21 ins Profikader holen.

FCL-Trainer Mario Frick ist zum Schluss des ersten Trainingstages guter Laune. Bild: Daniel Wyrsch (Luzern, 30. November 2022)

Am Mittwoch trainierte die Mannschaft des FC Luzern erstmals nach 14 Tagen Urlaub und den individuellen Tests vom Montag und Dienstag. Die WM-Teilnehmer Ardon Jashari (Schweiz) und Mohamed Dräger (Tunesien) fehlten natürlich. Wieder zurück im Mannschaftstraining ist dafür der zuletzt verletzte Linksverteidiger Martin Frydek. Der auf der gleichen Position einsetzbare 18-jährige Leny Meyer machte grösstenteils individuelle Übungen.

Noch nicht fit ist Mittelstürmer Dejan Sorgic. Und der Langzeitverletzte Jakub Kadak muss noch länger individuell an seinem Comeback arbeiten.

Sofort geht's zur Sache

In der Vorbereitung des Super-League-Sechsten geht’s gleich voll zur Sache. Mario Frick: «Jetzt wird die Basis gelegt für eine erfolgreiche Rückrunde. Dann gibt’s nochmals zwei Wochen Pause.» Vom 2. Januar bis zum Start in die zweite Saisonhälfte, am 21. Januar mit dem Heimspiel gegen den FC Zürich, sind’s dann nur noch 19 Tage.

FCL-Trainer Frick will wieder ein konditionsstarkes und fittes Team in der Rückrunde am Start haben. Der FCL-Trainer sagt:

«Seit ich Trainer bin, haben meine Mannschaften immer Power bis zum Schluss der Spiele, das gehört zu unseren Stärken.»

Mario Frick macht eine klare Ansage: «Meiner Meinung nach haben wir den besten Konditionstrainer der Schweiz. Christian Schmidt bekommt freie Hand, er kann sein Programm voll anwenden.» Der Franzose Schmidt sei momentan der glücklichste Mensch. «Man sieht auch, wie die Spieler motiviert sind und Fortschritte machen», so Frick.

Am Nachmittag steht die Arbeit mit dem Ball im Vordergrund, nachdem die Spieler am Morgen an der Kondition und Kraft feilten. Bild: Daniel Wyrsch (Luzern, 30. November 2022)

Frick imponiert die Entwicklung der U21

Über die Luzerner U21, die nach dem Aufstieg mit einer Wildcard die Promotion League dominiert, sagt Frick: «In der Vorrunde beeindruckten unsere Nachwuchsspieler, sie stehen mit absoluter Berechtigung auf Platz 1 der Promotion League. Die Mannschaft hat sich höchst erfreulich entwickelt seit dem vergangenen Frühling, als sie sich eine Liga tiefer noch an den Männerfussball gewöhnen mussten.» Für ihn und den Staff sei es interessant, weil sie nun mehrere Spieler für die Vorbereitung in die erste Mannschaft holen. «Die Spieler haben es sich verdient.» Nach dem letzten Spiel vom kommenden Samstag in Bulle werden ab nächster Woche sechs Spieler mit dem Fanionteam unter Mario Frick, Claudio Lustenberger und Roman Matter trainieren.

Die Namen des halben Dutzend U21-Spieler, die den Schritt nach oben machen können, wollte Frick nicht preisgeben. Wahrscheinlich handelt es sich um Ruben Dantas Fernandes, dessen Bruder Ronaldo Dantas Fernandes, Luuk Breedijk, Thoma Monney, Severin Ottiger und Nando Toggenburger, der unter Frick schon drei Mal in der Super League eingesetzt wurde.

Drei von sechs Kandidaten aus der erfolgreichen U21 fürs Kader der Luzerner Super-League-Mannschaft (von links): Nando Toggenburger, Ronaldo Dantas Fernandes und Ruben Dantas Fernandes. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. November 2022)

Pechvogel Noah Rupp fällt mit Schienbeinbruch aus

Pech hatte mit dem 19-jährigen Mittelfeldmann Noah Rupp ein anderer Youngster aus der U21. Der Zuger verletzte sich vor anderthalb Wochen beim 5:1-Heimsieg gegen Etoile Carouge gravierend. Frick: «Er erlitt einen Schienbeinbruch, muss diesen aber nicht operieren lassen. Die Verletzung wird alternativ behandelt.» Rupps Ausfallzeit dürfte sechs bis acht Wochen dauern.