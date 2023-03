FC Luzern Marius Müller oder Pascal Loretz? Jetzt ist klar, wer gegen Servette im Tor steht Pascal Loretz schien schon zurück bei der U21-Mannschaft in der drittklassigen Promotion League zu sein. Doch dann ist etwas dazwischengekommen. Der 19-jährige Krienser wird auch am Sonntag (14.15 Uhr) das Luzerner Tor gegen Servette in der Super League hüten.

Pascal Loretz schien bereits aus dem Rampenlicht mit dem FCL-Fanionteam verschwunden zu sein. Jetzt ist er unerwartet wieder zurück und wird am Sonntag in Genf im Tor der Innerschweizer stehen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 4. 3. 2022)

Während der laufenden Woche ist Stammtorhüter Marius Müller wieder in den Trainingsbetrieb mit der Mannschaft eingestiegen. Der 29-jährige Ex-Profi von RB Leipzig und des 1. FC Kaiserslautern machte den Eindruck, dass er am Sonntag in Genf gegen das zweitplatzierte Servette bereits wieder einsatzfähig sei.

Doch die Schulterverletzung, die Müller am 31. Januar im verlorenen Cup-Achtelfinal in Thun erlitt, macht dem Keeper nun doch mehr zu schaffen, als im Training zu sehen war. Er musste selbst entscheiden, ob er sich schon körperlich parat fühlt, um gegen die Genfer das Tor zu hüten. Jetzt hat «Mülli» dem Trainerteam sein «No Go» mitgeteilt – es geht nicht.

Müllers Gefühl sagt Nein

Mario Frick informiert: «Marius hat immer noch Schmerzen.» Die Nummer 1 fühle sich nicht 100 Prozent sicher. In dieser Situation mache es keinen Sinn. «Dann habe ich lieber einen Goalie zwischen den Pfosten, der 100 Prozent fit ist», so der FCL-Trainer.

Marius Müller muss Forfait geben. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 28. 1. 2023

Tönt nach einer Ersatzlösung, die man aufbieten muss. Dabei handelt es sich um Pascal Loretz, der am Samstag um 16 Uhr eigentlich im Tor der FCL U21 hätte stehen müssen. Für den Leader der Promotion League steht das Derby gegen den SC Kriens auf dem Programm. Der 19-jährige Keeper muss also aufs brisante Duell gegen seinen Stammklub verzichten und stattdessen um 14 Uhr in den Mannschaftsbus einsteigen, um mit den Profis nach Genf zu fahren.

Loretz macht das halbe Dutzend voll

Für Loretz ist die grosse Fussball-Bühne der Schweiz nichts Neues mehr. Er wird gegen Servette das halbe Dutzend Spiele in der Super League vollmachen. Alle in einer Serie. «Sein Selbstvertrauen ist mit seinen Auftritten gewachsen», freut sich Frick. Der «Blick» schreibt, ohne es zu übertreiben:

«Mit seinen Leistungen hat Pascal Loretz (19) in den vergangenen Wochen den verletzten Stammkeeper Marius Müller (29) vergessen gemacht.»

Loretz hat sich in seinen ersten 450 Minuten in der höchsten Liga unter die besten Goalies gespielt. 20 Schüsse hat er gehalten. Er wurde dennoch fünf Mal bezwungen – immer vom Elfmeterpunkt. Auch fussballerisch ist der Youngster eine Bank: 17 erfolgreiche Spieleröffnungen hat er gezeigt. In Sachen Technik mit den Füssen ist er dem zehn Jahre älteren Müller überlegen. Dazu «strahlt Pasci Loretz eine unglaubliche Ruhe aus», wie Abwehr-Routinier Denis Simani bewundernd feststellte.

Gegen Servette sind zudem Innenverteidiger Denis Simani und Stürmer Sofyan Chader gesperrt. Mit Asumah Abubakar ist ein weiterer Stürmer verletzt.