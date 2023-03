FC Luzern FCL-Goalie-Rochade verschoben: Müller wartet eine Woche – Loretz steht weiter im Tor Die Fans, die Marius Müller zurück zwischen den Luzerner Pfosten sehen wollen, müssen sich mindestens zehn weitere Tage gedulden. Senkrechtstarter Pascal Loretz hütet am Sonntag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenletzten FC Sion erneut das FCL-Tor.

Marius Müller (rechts) im Gespräch mit Torhütertrainer Lorenzo Bucchi. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 09.01.2023)

Marius Müller ist am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Nach total siebenwöchiger Abwesenheit verzichtet der 29-jährige FCL-Stammgoalie jetzt aber aufs Comeback gegen Sion im Heimspiel vom Sonntag. Cheftrainer Mario Frick erklärt: «Für einen Torhüter ist es extrem wichtig, im Spielaufbau wieder das Gefühl zu bekommen. Drei Trainings sind zu wenig.» Darum wird Müller eine Woche Vorbereitung mehr erhalten.

Vor dem Spiel in Winterthur vom Ostermontag wird entschieden, ob der Ex-Keeper von Kaiserslautern und RB Leipzig wieder bereit ist. Müller hatte sich am 31. Januar im Cup-Achtelfinal in Thun an der Schulter verletzt.

Toptalent Loretz erlebt ein weiteres Erfolgserlebnis

Beim fünftplatzierten FC Luzern erhält Pascal Loretz eine weitere Chance: Der 19-jährige Goalie wird am Sonntag zum achten Mal in Folge im Tor stehen. Frick hält grosse Stücke auf das Toptalent. Am Dienstag durfte der Krienser Loretz zum ersten Mal für die Schweizer U21-Nationalmannschaft antreten. In Basel gewann die Auswahl von Trainer Patrick Rahmen das Testspiel gegen Israel 2:1.

Der 19-jährige Pascal Loretz ist seit sieben Spielen ein starker Stellvertreter der Nummer 1 des FCL, Marius Müller. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 18.03.2023)

Am letzten Super-League-Spieltag mit Beteiligung der Innerschweizer riss übrigens die Serie von Pascal Loretz: Der Youngster des FCL kassierte im Auswärtsspiel gegen den FC Zürich nach fast sieben Spielen und 616 Minuten (ohne Nachspielzeit) sein erstes Gegentor aus dem Spiel heraus. Zuvor musste er sich sechsmal geschlagen geben, allerdings jedes Mal durch einen Elfmeter.