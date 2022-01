FC Luzern FCL leiht Stürmer Yvan Alounga an den FC Schaffhausen aus Der FC Luzern gibt kurz nach dem Testspiel gegen den SCR Altach bekannt: Angreifer Yvan Alounga spielt während der Rückrunde leihweise beim FC Schaffhausen in der Challenge League.

Yvan Alounga (rechts) vor einer Woche in seinem vorläufig letzten Einsatz für die Innerschweizer – im Testspiel gegen Winterthurs Pascal Hammer. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 15. Januar 2022)

Yvan Alounga wechselte im Spätsommer 2020 für 500'000 Franken vom FC Aarau nach Luzern und kam seither zu 42 Einsätzen für den FCL. In 37 Super-League-Partien schoss er ein Tor und gab drei Assists. Der FCL schreibt in einer Medienmitteilung: «Mit der Ausleihe nach Schaffhausen soll der 19-jährige Stürmer in der Rückrunde die Möglichkeit bekommen, die für seine Entwicklung nötigen Spielminuten zu erhalten, um so den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen zu können.»

Yvan Alounga besitzt beim FCL noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der Verein plant, dass der Angreifer nach der Ausleihe zum FC Schauffhausen wieder in die Innerschweiz zum FCL zurückkehren wird.