FC Luzern #FreeJashari, Remo Meyer als SpongeBob und Handschellen: So reagiert das Netz auf die Diskussionen um Ardon Jashari Nun ist es also klar: Das FCL-Talent Ardon Jashari darf nicht zum FC Basel wechseln. Das sorgt im Netz für Diskussionen – aber auch für Lacher. Wir haben die witzigsten Sprüche zusammengetragen.

Bleibt er oder geht er? Und falls ja, zu wem? Mit seinen gerade Mal 20 Jahren hält Ardon Jashari die Schweizer Fussballwelt derzeit mächtig auf Trab. So liebäugelt der aus dem Kanton Zug stammende FCL-Spieler mit einem Wechsel zum FC Basel – der ihm nun aber von Seiten des FC Luzern verwehrt bleibt.

Am Donnerstagmorgen stellte FCL-Sportchef Remo Meyer klar: «Zu einem Verkauf wird es nicht kommen.» Die deutlichen Worte sorgen im Netz einmal mehr für Aufruhr. Dies besonders unter den FCB-Fans, die sich einen Wechsel gewünscht hätten. Bereits seit Tagen geisterte der Hashtag #FreeJashari durch Social Media. Dazu gesellte sich einiges an Kritik, sei es nun solche am FCL oder mahnende Worte in Richtung Jashari. Aber auch die einen oder anderen doofen Sprüche, Sticheleien und Memes dürfen nicht fehlen.

Wir präsentieren Ihnen hiermit eine Auswahl davon:

Eigentlich muss Jashari doch gar nicht zum FCB, stellten die Podcaster von «Zweikampf» auf Instagram fest:

In Berlin bricht eine Löwin aus, in Basel ein Affe - doch wann ist Jashari endlich frei, scheint sich dieser Twitter-Nutzer derweil zu fragen:

In Berlin wird e Leu freilaufend gsichtet, in Basel bricht e Vari-Aff ussem Zolli und in Luzärn schafft das hoffentli au bald no e bestimmte Fuessballer 😅 #freejashari — Raphael Alù (@aluartsbasel) July 20, 2023

Es geht tierisch weiter: Hatte da etwa gar Alpstaeg seine Finger im Spiel?

Leider Nein - Bernhard Alpstaeg hat ihn höchst persönlich eingefangen und wieder eingesperrt. #FreeJashari #FreeVari — Birnweich Basler (@bireweich1893) July 20, 2023

Andere Twitter-User ziehen derweil Vergleiche mit einem Kindergeburtstag:

Oder der FCL als Vater, der das eigene Kind nicht auf die coole Geburtstagsparty des Klassenkameraden lässt, weil er dessen Vater doof findet. 🤷



Gibt in jedem Fall keine Gewinner hier. — Michael Tschäni (@MiTschaeni) July 19, 2023

Wiederum stichelt ein FCB-Fan in Richtung Luzerner und ihre wilde Fasnacht und meint Jashari sei doch ein bisschen mehr «Zivilisation» gegönnt:

«Meanwhile im Büro des FC Luzern» heisst es dazu bei «Zweikampf» – ob sich die Situation tatsächlich so abgespielt hat, ist allerdings mehr als fraglich:

Einige Basler beweisen denn auch Photoshop-Künste, wie dieser Tweet zeigt...

...während andere es lieber mit Reimen versuchen:

🤡 Bitte nicht zu ernst nehmen 🤡



Sait dr Meyer, zum Jashari

Ich lon dich nod nach Basel faahri



Dr Ardon wo an dr Düüre stoht

Weiss das jetzt e Gschicht aafoht



Erschtens, Ardon, hätt ich gärn:

Bliib no 1 Joohr in Lozäärn



Zum europäisch denn, das würd mi freue,

Erscht in Runde… — PandaPaddyzZz🤘🏻 (@PaddyzZz) July 18, 2023

Ein ambitioniertes Projekt wird auch hier in Angriff genommen:

Ich poste jeden Tag einen Tweet bis @ArdonJashari beim @FCBasel1893 unterschrieben hat oder klar ausdrückt, dass Remo Meyer sein Best Friend Forever ist. Tag 5.#rotblaulive #freeJashari — NLEON (@Leon_189399) July 20, 2023

Eigentlich alles Quatsch, denkt sich untenstehender Twitter-Nutzer: Jashari ist ja schon längst beim FCB!

Brauchen keine Gerüchte, Jashari ist schon beim FCB pic.twitter.com/5chEUoaTG5 — 𝓔 𝓼 𝓼 𝓲 𝓪 𝓶 𝓼 𝔃 𝓷 (@xhemalja) July 15, 2023

