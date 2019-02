FC Luzern gegen FC Sion findet am Mittwoch, 13. Februar statt Der Luzerner Auftakt zur Rückrunde findet am 10. Februar statt: auswärts gegen Xamax Neuenburg. Das am Sonntag abgesagte Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Sion wird am 13. Februar nachgeholt.

Die Swisspor-Arena ganz in Weiss. (Bild: Philipp Schmidli (3. Februar 2019)

Der FC Luzern eröffnet die Rückrunde am Sonntag um 16 Uhr auswärts in Neuenburg gegen Xamax. Drei Tage später, am 13. Februar um 18.45 Uhr findet das Super-League-Spiel FC Luzern gegen den FC Sion statt, wie die Swiss Football League mitteilt.

Der FC Sion wollte nicht schon wieder übermorgen Mittwoch in die Innerschweiz fahren. Am Sonntag hatten die Walliser nach der Spielabsage in Luzern unverrichteter Dinge die rund dreistündige Rückfahrt bewältigen müssen.

Das Spiel musste am Sonntag wegen starkem Schneefall abgesagt werden. Bereits gekaufte Tickets behalten die Gültigkeit. Am 13. Februar wird auch in der Champions League gespielt: Es finden die ersten Achtelfinal-Hinspiele statt. (rem/dw)