Fussball Der FC Luzern siegt in einer unterhaltsamen Partie gegen den FC St. Gallen mit 4:2 Die Gäste aus der Ostschweiz schocken den FCL mit einem frühen Doppelschlag. Das Heimteam reagiert aber furios und siegt am Ende mit 4:2.

Der FC Luzern verschläft den Start im Heimspiel gegen den FC St. Gallen total. Nach 10 Minuten führen die Gäste aus der Ostschweiz mit zwei Toren. Kwadwo Duah trifft mit einem Traumtor und Chukwubuike Admau trifft per Kopf nach einem Freistoss.

Der FCSG jubelt zu Beginn der Partie gleich doppelt. Bild: Freshfocus / Daniela Frutiger

Nach diesem Doppelschlag entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Zum einen kommen die Gäste zu Chancen, weil sie den FCL immer wieder erfolgreich am Spielaufbau hindern und früh die Bälle erobern. Die Luzerner schaffen es über die Seiten hin und wieder hinter die FCSG-Abwehr, die durch das Pressing hoch steht. Die beste Chance für den FCL vergibt Louis Schaub.

Es braucht eine Eigenleistung von Varol Tasar für den Anschlusstreffer für Luzern. Der FCL-Flügel läuft in der 40. Minute los, lässt einige Gegenspieler stehen und will am Ende seines Solos eigentlich zur Mitte spielen. Sein Schuss wird abgelenkt und fliegt unhaltbar über den FCSG-Goalie ins Tor. Das 1:2 zur Pause schmeichelt dem Heimteam, die Gäste haben einige gute Chancen ausgelassen.

Varol Tasar stand am Ursprung des Anschlusstreffers für den FCL. Bild: Martin Meienberger

Das Tempo in der Swissporarena bleibt auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hoch. Nach etwas mehr als 50 Minuten braucht es eine Parade von FCL-Goalie Marius Müller gegen den wuchtigen Kopfball von Musah Nuhu im Anschluss an einen Eckball. Danach die Luzerner mit zwei guten Chancen: Tasar und Silvan Sidler verfehlen das Tor aus guten Abschlusspositionen. Der FCL beweist dann zwischen der 65. und der 70. Minute – Doppelschlag können wir auch. Der eingewechselte Pascal Schürpf trifft nach gewonnen Kopfballduell des ebenfalls eingewechselten Yvan Alounga. Für die erstmalige Führung des Heimteams ist Silvan Sidler verantwortlich. Der U21-Internationale schiesst zuerst an die Latte, bevor er im zweiten Versuch ins Netz triff.

Der FCL dreht die Partie in der zweiten Halbzeit. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Zehn Minuten vor Schluss erhöht Tasar per Elfmeter gar auf 4:2 für Luzern. Schiedsrichter Horisberger zeigt auf den Punkt, nach dem FCSG-Verteidiger Yannis Letard einen Schuss von Filip Ugrinic mit dem Arm blockt. Damit war der Deckel drauf auf diesem unterhaltsamen Duell. Die Gäste können nicht mehr reagieren und der FC Luzern gewinnt mit 4:2.

4. Minute – Tor St. Gallen: Kwadwo Duah schiesst den Ball von halb links unhaltbar an den weiten Innenpfosten, von wo der Ball ins Netz fliegt. Keine Chance für FCL-Goalie Marius Müller – ein Traumtor.

10. Minute – Tor St. Gallen: Chukwubuike Admau legt für die Gäste nach. Die Leihgabe von Salzburg trifft mit dem Kopf nach einem Freistoss von Victor Ruiz.

18. Minute: Der FCSG powert weiter und nach einem Konter läuft Duah alleine auf Müller zu, zielt mit seinem Schuss aber neben das Tor.

21. Minute: Der FC Luzern sorgt nach zwei Eckbällen von Filip Ugrinic erstmals für etwas Gefahr vor dem Tor der St. Galler. Zuerst versucht es Ibrahima Ndiaye im Kopfballduell, wenig später schiess Louis Schaub von der Strafraumgrenze – weit über das Tor.

23. Minute: Schaub mit einem weiteren Abschluss, FCSG-Keeper Zigi hält im Nachfassen. Zuvor kam die Hereingabe auf Dejan Sorgic von Ndiaye.

25. Minute: Die nächste gute Chance für die Ostschweizer. Ruiz kommt zentral aus rund 11 Metern zum Schuss. Der Ball streicht am Pfosten vorbei ins Aus.

29. Minute: Schaub vergibt eine gute Chance für den Anschlusstreffer. FCSG-Verteidiger Musah Nuhu rutscht mit dem Ball am Fuss aus und der FCL kontert über Sorgic, der Schaub freispielt. Der Österreicher legt den Ball auf seinen stärkeren linken Fuss und verfehlt das Tor.

33. Minute: Glück für den FCL. Nach einem St.Galler-Vorstoss über links spielt Miro Muheim den Ball zur Mitte – an allen Akteuren vorbei.

37. Minute: Duah mit der nächsten guten Abschlussgelegenheit. Der Stürme trifft den Ball nicht richtig – Müller schnappt sich das Leder.

40. Minute – Tor FCL: Varol Tasar zieht los und lässt alle stehen, die sich ihm in den Weg stellen. Am Ende wird sein Schuss von Muheim unhaltbar ins Tor abgelenkt.

+ Pause +

46. Minute: FCL-Trainer Fabio Celestini bringt nach der Pause Lorik Emini für Jordy Wehrmann.

51. Minute: Lucas Alves blockt einen Schuss vor dem Luzerner Tor und klärt zur Ecke. Der Eckball wird gefährlich: Nuhu steigt hoch und köpft wuchtig auf das Tor – Müller mit einer guten Parade im Tor des FCL.

59. Minute: Doppelchance auf den Ausgleich für die Luzerner. Tasar kommt rechts im Strafraum frei an den Ball – zielt mit seinem Schuss aber am weiten Pfosten vorbei. Nur Sekunden später schiesst Silvan Sidler aus noch besserer Position ebenfalls daneben.

65. Minute – Tor FCL: Pascal Schürpf kommt frei zum Schuss und der Ball findet einen Weg vorbei an Zigi ins Tor. Zuvor setzt sich Yvan Alounga in einem Kopfballduell durch. Schürpf und auch Alounga wurden kurz zuvor von Fabio Celestini eingewechselt – nicht mehr auf dem Feld sind Sorgic und Schaub.

Torschütze Pascal Schürpf. Bild: Freshfocus / Daniela Frutiger

70. Minute – Tor FCL: Willensleistung von Silvan Sidler zur erstmaligen Führung für die Luzerner. Zuerst hämmert er den Ball an die Latte, der Ball landet erneut beim Aussenverteidiger und im zweiten Versuch haut er den Ball in die Maschen.

81. Minute – Tor FCL: Varol Tasar trifft per Penalty. Was ist passiert? Ugrinic schiesst aus der Distanz – FCSG-Verteidiger Letard wehrt mit der Hand den Ball ab. Schiedsrichter Stefan Horisberger zeigt auf den Punkt – Tasar versenkt zum 4:2.

85. Minute: Ndiaye und Alounga kombinieren sich durch die Abwehr. Am Ende zielt Ndiaye aus guter Position neben das Tor.

Am Mittwoch spielt der FC Luzern im Tessin. Nicht aber gegen den FC Lugano, sondern der FCL ist zu Gast in Chiasso. Im Cup-Achtelfinal gegen das Tabellenschlusslicht der Challenge League ist das Team von Fabio Celestini der klare Favorit.