Einzelkritik Torhüter Vaso Vasic verdient die Höchstnote des FCL beim 1:1-Remis gegen YB Immer besser in Form kommt beim FC Luzern Vaso Vasic: Der Keeper hält den 1:0-Vorsprung im Berner Wankdorf bis zur 94. Minute, ehe er den Ausgleichstreffer von YB-Angreifer Nicolas Moumi Ngamaleu nicht verhindern kann. Vasic ist dennoch der Beste beim FCL.

Vaso Vasic, Torhüter – Note 5,5

Die schussstarken YB-Profis Garcia, Fassnacht, Ngamaleu und Aebischer beissen sich am FCL-Keeper lange die Zähne aus. Sein bisher bester Match im Luzern-Dress.

Marco Burch, Innenverteidiger – Note 5

Zurück aus der U21-Nationalmannschaft gelingt dem Obwaldner eine hervorragende Abwehrleistung. Mit einem Kopfball (33.) verpasst er seinen ersten Saisontreffer nur knapp.

Silvan Sidler, Linker Verteidiger – Note 4,5

Eine solide Leistung des Aussenbacks, dabei hat er die unangenehme Aufgabe, gegen den formstarken Nationalspieler Fassnacht zu verteidigen.

Simon Grether, Rechter Verteidiger – Note 4,5

Er kommt für den kranken Badstuber in die Startelf und leitet in der ersten Halbzeit gefährliche Konter ein, kämpft und rackert für zwei.

Jordy Wehrmann, Zentrales Mittelfeld – Note 5

Der Niederländer ist gegen YB wie zuvor schon gegen den FCB der beste Balleroberer auf dem Feld. Seinen Fighting Spirit braucht der FCL!

Marvin Schulz, Innenverteidiger – Note 5

Harmoniert mit Burch in der zentralen Abwehr, leistet einen enormen Einsatz, erzielt das 1:0 mittels Foulpenalty. Am Schluss kann er Elia nicht am Assist zum 1:1 hindern.

Filip Ugrinic, Linker Stürmer – Note 5

Der dynamische Angreifer zählt nicht nur zu den defensiven, sondern auch offensiven Aktivposten der Luzerner. Über ihn laufen die gefährlichen Aktionen.

Christian Gentner, Zentrales Mittelfeld – Note 4,5

Der erfahrene Ex-Bundesliga-Profi spielt selbst beim grössten Druck des Gegners in einer Seelenruhe seine Entlastungspässe.

Samuele Campo, Rechtes Mittelfeld – Note 4,5

Der Techniker muss auf der Seite agieren und viel verteidigen, ist sich dafür nicht zu schade, kommt aber offensiv wenig zur Geltung. Wird von Martins umgerissen, bekommt zu Recht den Penaltypfiff.

Varol Tasar, Linkes Mittelfeld – Note 4,5

Kommt für Cumic ins Spiel, wird bei einem Konter von YB-Goalie Von Ballmoos überhart gestoppt. Kurz vor Schluss, 1:0 in Führung, scheitert er mit seinem Schuss am Berner Keeper.

Nikola Cumic, Linkes Mittelfeld – Note 4

Der serbische Neuzugang gibt vom Einsatz her sein Bestes für das Team, aber kann seine offensiven Möglichkeiten viel zu selten nützen.

Dejan Sorgic, Rechter Stürmer – Note 4,5

Der Captain läuft und kämpft, ist präsent, aber in der Sturmspitze ziemlich isoliert, sodass er zu keiner einzigen Torchance kommt.