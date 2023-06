FC Luzern Goalie-Talent Loretz wird die neue Nummer 1 beim FCL – und verlängert bis 2027 Der 20-jährige Krienser Pascal Loretz bleibt dem FCL erhalten. Er verlängert seinen Vertrag bis 2027, während Stammgoalie Müller den Verein Richtung Deutschland verlässt.

Nun ist es also definitiv: Der FC Luzern verliert seinen Stammgoalie Marius Müller. Den Deutschen zieht es wieder zurück in die Heimat zu Schalke 04. Gute Nachrichten gibt es trotzdem bei den Luzernern: So verlängert Goalie-Talent Pascal Loretz seinen Vertrag vorzeitig bis 2027, wie der FCL in einer Mitteilung schreibt. Gleichzeitig wird Pascal Loretz ab der kommenden Saison die Rückennummer 1 tragen und damit Stammtorhüter in der neuen Saison.

Der bisherige Vertrag von Loretz galt bis 2024. Der 20-jährige Krienser debütierte in der abgelaufenen Saison nicht nur in der Super League, sondern feierte auch sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft.

Pascal Loretz verlängert seinen Vertrag mit dem FC Luzern. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone

«Pascal Loretz hat sich in den letzten Jahren zu einem modernen Torhüter entwickelt, der bewiesen hat, dass er auch unter Druck seine beste Leistung abrufen kann», wird Sportchef Remo Meyer zitiert. Man sei von seinen Qualitäten «absolut überzeugt».

Zum Einsatz in der Super League kam Loretz aufgrund der Verletzungen von Marius Müller und Vaso Vasic. Er stand in acht Spielen im Tor und habe mit «ausgezeichneten Leistungen» ein starkes Zeichen gesetzt, wie der FCL schreibt. So habe er seinen Teil dazu beitragen, dass die Innerschweizer den vierten Tabellenplatz erreichen konnten.

Loretz durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung des FC Luzern, und unterschrieb im Sommer 2021 seinen ersten Profivertrag. Er kam zuvor vor allem in der U21 zum Einsatz, die sich heuer den Meistertitel in der Promotion League sichern konnte. Auch hier sei er vor allem aufgrund seiner starken Vorrunde «massgeblich» am Höhenflug beteiligt gewesen, so der FCL. (lga)