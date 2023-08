FC Luzern «Das ist unser FCL!» – An der GV gab es Standing Ovation für Wolf und viele Emotionen Gefeierter Präsident Stefan Wolf an der GV des FC Luzern – und «Alpstaeg-raus!»-Rufe für den Mehrheitsaktionär.

Exklusiv für Abonnenten

Zahlreiche Aktionäre fanden lobende Worte für Präsident Wolf und den Verwaltungsrat. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. November 2022)

FCL-Präsident Stefan Wolf begrüsste die Aktionäre mit einer ehrlichen Aussage über seinen Gemütszustand: «Ich bin ungefähr so nervös wie vor meinem ersten Spiel in der ersten Mannschaft des FC Luzern.» Doch der 51-Jährige versprach, dass es schon gut kommen werde. Denn es war ein Heimspiel. 550 Personen nahmen an der Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG teil, sie füllten den VIP-Bereich des Stadions. Rekordbeteiligung. Wolf verriet, dass sich viele Fans in den letzten Wochen eine Aktie gekauft hatten, um dabei zu sein.

750 Fans schauten sich den Anlass von der Haupttribüne in der Swisspor-Arena via Liveübertragung am Screen an. Wegen des Grossandrangs von insgesamt über 1300 Personen begann die GV mit einer halbstündigen Verspätung. Natürlich war die Anwesenheit von zahlreichen Anhängern spürbar.

Die Verwaltungsräte Laurent Prince und Josef Bieri applaudieren. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 3. November 2022)

Der Machtkampf von Alpstaeg im Zentrum

Schon früh meldete sich ein Redner. Dieser lobte, der Verein sei noch nie so gut geführt worden. Er nahm Bezug zum Machtkampf zwischen der Klubleitung und dem unzufriedenen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg, der die Führung des Klubs an sich reissen möchte. Wegen des gerichtlichen Aufschubs der Holding-GV durch den Verwaltungsrat wurde er am gestrigen Abend vorerst daran gehindert. Bei der stattgefundenen GV handelte es sich nur um jene der Profifussballabteilung. Der Kleinaktionär schloss unter grossem Applaus mit den Worten:

«Das ist unser FCL!»

Minutenlanger Applaus brandete durch den langen Raum oben an der Haupttribüne. Im Stadion klatschten die Fans ohne Aktien. Für Stefan Wolf gab es zum ersten Mal an diesem bewegenden Abend eine Standing Ovation. Der frühere Nationalspieler entgegnete:

«Wir sind ein Team. Ich werde den Dank an die Mitarbeitenden weiterleiten.»

Einen Wermutstropfen stellte das finanzielle Ergebnis der Saison 2021/22 dar: Es setzte einen Verlust von 3,2 Millionen Franken ab, bei einem Transferplus von 2,4 Millionen Franken. Anschliessend ging es um die Wiederwahl des Verwaltungsrats. Stefan Wolf wurde als Präsident unter grossem Applaus und Fangesängen in seinem Amt bestätigt. Gefolgt von «Alpstaeg-raus!»-Rufen mehrerer Fans. Wolf, der seit 20 Monaten FCL-Präsident ist: «Das berührt mich sehr. Ich bin gerne euer Präsident.» Geht es nach Alpstaeg, müssen Wolf und Sportchef Remo Meyer nach der Holding-GV ihr Büro räumen, wenn denn diese stattfinden kann.

An der GV des FC Luzern gab es einige Standing Ovations. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 03. November 2022)

Während Bruno Affentranger, der derzeit im Ausstand ist, sich nicht mehr zur Wahl stellte, wurden Vizepräsident Josef Bieri, Ursula Engelberger und Laurent Prince unter kräftigem Applaus wiedergewählt.

Angriff gegen Alpstaeg und Ehrenpräsident Stierli

Nun ergriff ein Kleinaktionär und bekannter Fan das Wort. Zuerst dankte er Sportchef Remo Meyer und Trainer Mario Frick für die guten Ergebnisse mit der Mannschaft, die aktuell auf dem dritten Platz steht. Danach fragte er nach betreffend der Untersuchung des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem früheren Aktienverkauf von Ehrenpräsident Walter Stierli an Bernhard Alpstaeg. Beide nahmen übrigens an der GV nicht teil.

Damals ging es um 25 Prozent der Holding-Aktien, die für 500’000 Franken von Stierli an Alpstaeg übergingen, wie «das juristische Gewissen des Klubs», Ursula Engelberger, bestätigte. Die Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Luzern bestätigte zudem die Überprüfung dieses Geschäfts:

«Die neusten Umstände haben uns dazu gebracht, genauer in die Akten zu schauen. Wir werden künftig vielleicht mehr dazu kundtun können.»

Alpstaeg hält 52 Prozent der Aktien nur dank des Deals mit Stierli. Der Kleinaktionär meinte, man solle überprüfen, ob Stierli noch als Ehrenpräsident tragbar sei. Ein anderer Redner stellte zu Recht fest, dass der Initiative von Stierli und der finanziellen Unterstützung von Alpstaeg der Bau der Swisspor-Arena zu verdanken gewesen sei.

Am Schluss erntete Josef Bieri grossen Applaus. Der Minderheitsaktionär mit 48 Prozent bekommt den Ärger mit Alpstaeg am meisten zu spüren.