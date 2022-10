FC Luzern Jakub Kadak erleidet schwere Knieverletzung und fällt mehrere Monate aus Jakub Kadak hat sich beim Spiel gegen den FC Sion einen Riss des vorderen Kreuzbandes am linken Knie zugezogen. Der 21-jährige Slowake wird damit dem FCL in dieser Saison mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr zur Verfügung stehen.

Jakub Kadak wird von Sportphysiotherapeut Fabian Felber und Teamarzt Siegfried Reichenbach (verdeckt, Luzern) gepflegt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 15. Oktober 2022)

Jakub Kadak zog sich die Verletzung am Samstag bei einem regulären Zweikampf beim Auswärtsspiel gegen den FC Sion zu. Bei den ersten Untersuchungen am Sonntag in der Hirslanden Klinik St.Anna wurde bei Kadak ein Riss des vorderen Kreuzbandes am linken Knie diagnostiziert, wie der FC Luzern am Montag mitteilte.

Jakub Kadak werde sich nun einem operativen Eingriff unterziehen und mehrere Monate ausfallen. Damit wird der 21-jährige Mittelfeldspieler dem Team von Mario Frick in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei einer komplikationsfreien Regeneration ist ein frühester Einsatz im Mai nächsten Jahres denkbar. (zim)