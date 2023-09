FC Luzern Jetzt also doch: Marco Burch wechselt zu Legia Warschau Der 22-jährige Marco Burch wechselt per sofort zu Legia Warschau nach Polen. Burch stand seit der Saison 2019/20 im Kader des FC Luzern und absolvierte 106 Spiele für die den Verein.

Marco Burch wechselt nach Polen. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Unter der Woche hiess es noch, dass der Transfer von Marco Burch zu Legia Warschau wohl nicht klappen würde. Nun vermeldet der FCL aber den Transfer definitiv. Der Alpnacher wechselt nach Polen.

Die ersten fussballerischen Schritte machte Marco Burch beim FC Sarnen, bevor er in die Nachwuchsabteilung des FC Luzern wechselte. Nachdem er alle Altersstufen durchlaufen hatte, debütierte Burch am 7. Dezember 2019 in der Super League und etablierte sich schnell als Stammspieler in der Innenverteidigung. Insgesamt absolvierte Marco Buch 106 Spiele für den FC Luzern und erzielte dabei acht Tore.

Seinen grössten sportlichen Erfolg feierte der 186 cm grosse Innenverteidiger am Ende der Saison 2020/21 als Teil der «Cupsiegerjungs»-Mannschaft, welche den Cup-Pokal in die Innerschweiz holen konnte.

«Wir möchten uns bei Marco für sein unglaubliches Engagement beim FC Luzern bedanken», lässt sich FCL-Sportchef Remo Meyer zitieren. «Mit seinem vorbildlichen Einsatz und seiner sportlichen Qualität hat Marco in den vergangenen Jahren die Entwicklung der Mannschaft mitgeprägt und war auch abseits des Platzes ein Vorbild für viele junge Spieler.» (sfr)