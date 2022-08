Fc Luzern Jetzt ist es definitiv: Ibrahima Ndiaye wechselt per sofort zum ägyptischen Verein Zamalek SC Der 24-jährige Senegalese wechselt nach drei Saisons beim FC Luzern zum ägyptischen Spitzenclub Zamalek SC.

Ibrahima Ndiaye verlässt den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Es wurde bereits spekuliert, dass der Luzern-Angreifer unmittelbar vor dem Transfer in Egyptian Premier League steht. Nun ist es offiziell: Ibrahima Ndiaye verlässt den FCL in Richtung Nordafrika. Das schreibt der Klub am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Seit seinem Wechsel von Wadi Degla nach Luzern im Sommer 2019 hat der 24-jährige 108 Spiele für den FCL absolviert und dabei 24 Tore sowie 8 Assists erzielt. Besonders in Erinnerung bleibt sein Tor am 24. Mai 2021 im Cupfinal gegen den FC St.Gallen, als er mit seinem Führungstreffer zum 1:0 den Weg ebnete für den Titelgewinn. Der FCL schreibt weiter, dass der Name des Publikumslieblings für immer mit dem Cupsieg in Verbindung gebracht werden wird. (sig)