FC Luzern Jetzt leitet auch der Stadtrat rechtliche Schritte gegen Alpstaeg ein – er bereitet den Heimfall des Stadions an die Stadt vor Fällt das Grundstück der Swissporarena an die Stadt zurück? Der Luzerner Stadtrat leitet die rechtlichen Schritte für den vorzeitigen Heimfall des Fussballstadions ein. Dadurch könnte es zu einem jahrelange Gerichtsverfahren kommen.

Streit um die Swissporarena: Das FCL-Stadion sorgt für Diskussionen. Archivbild Luzerner Zeitung

Der Luzerner Stadtrat geht gegen die Stadion Luzern AG von Bernhard Alpstaeg vor. Er bereitet nichts anderes als den Heimfall an die Stadt vor. Das würde bedeuten, dass der auf 99 Jahre angelegte Baurechtvertrag vorzeitig beendet wird. Das Grundstück würde dann mitsamt Stadion an die Stadt zurückfallen. Würde die Stadt tatsächlich einen Heimfall anpeilen, würde dies wohl jahrelange Gerichtsverfahren mit sich ziehen. Stadtpräsident Beat Züsli sagt denn auch Anfang Jahr, man hoffe «auf keinen Fall», dass es so weit kommt.

In der Mitteilung von Dienstag heisst es nun, der Stadtrat habe Ende Juni Kenntnis darüber erhalten, dass bei den Übertragungen von Aktien der Stadion Luzern AG in den Jahren 2018 und 2019 der FCL Holding AG kein Kaufrecht gemäss Baurechtsvertrag eingeräumt wurde. «Der Stadtrat sieht ein grosses öffentliches Interesse an der Einhaltung des Baurechtsvertrages zwischen der Stadt Luzern und der Stadion Luzern AG», schreibt die Stadt Luzern dazu.

Der Stadtrat habe daher die Stadion AG an die Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus dem Baurechtsvertrag erinnert. Dazu forderte er die Stadion Luzern AG dazu auf, in Bezug auf die Kaufrechte aufzuzeigen, wie die Übertragungen der Aktien im Detail erfolgt sind. Auch stellte er mit Blick auf den Baurechtsvertrag in Frage, ob der aktuelle Verwaltungsrat der Stadion Luzern AG korrekt zusammengesetzt ist – VR-Präsident der Stadion Luzern AG ist Bernhard Alpstaeg.

Stadt sieht öffentliches Interesse in Gefahr

Bis zum 24. September 2023 habe die Stadion AG die entsprechenden Informationen nicht beibringen können. Sie sei einzig mit einer Kopie eines Schreibens der Stadion Luzern AG an die FCL Holding AG in Kenntnis gesetzt worden. Darin halte die Stadion Luzern AG fest, dass sie die FCL Holding AG als nicht kaufrechtsberechtigt erachte, weshalb ihr die Aktien nicht zum Kauf angeboten worden seien.

Somit habe die Stadt immer noch keine genauen Kenntnisse der Vorgänge, wie es in der Mitteilung heisst. Dadurch müsse der Stadtrat zum heutigen Zeitpunkt davon ausgehen, «dass bei den Aktienübertragungen tatsächlich Kaufrechte missachtet wurden und somit eine schwerwiegende Verletzung des Baurechtsvertrags vorliegt». Zur Wahrung der öffentlichen Interessen leite die Stadt Luzern deshalb die rechtlichen Schritte für den vorzeitigen Heimfall des Fussballstadions ein, heisst es weiter. Der Stadtrat suche nichtsdestotrotz weiterhin das Gespräch und eine gütliche Einigung.

