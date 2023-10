FC Luzern Kemal Ademi fällt drei Monate verletzt aus Der Stürmer wird dem FCL für den Rest der Vorrunde der aktuellen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Kemal Ademi verletzte sich beim Auswärtsspiel in Basel. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

(Basel, 28. 9. 2023)

Der 27-jährige Kemal Ademi fällt mit einer Schultereckgelenksprengung voraussichtlich für rund drei Monate aus. Der grossgewachsene Stürmer zog sich die Verletzung bei einem Zweikampf im Auswärtsspiel vom vergangenen Donnerstag gegen den FC Basel zu.

Ademi wird am Montag in der Hirslanden Klinik St. Anna operiert und fällt damit für den Rest der Vorrunde der aktuellen Saison aus. In der aktuellen Spielzeit erzielte der Stürmer in 13 Pflichtspielen zwei Tore für den FCL. (sfr)