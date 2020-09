Ehemaliger Barcelona-Spieler Alex Carbonell soll zum FC Luzern wechseln Spanische Medien berichten, dass der frühere Barça-Spieler Alex Carbonell vom FC Luzern verpflichtet wurde. Zuletzt gehörte der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler dem FC Valencia.

Schon seit mehreren Tagen berichten spanische Medien vom Interesse des FC Luzern an Alex Carbonell. Heute Freitag hat der Fussball-Reporter Gerard Romero (esportsrac1) aus Barcelona folgende Meldung getwittert: «Alex Carbonell, der ehemalige Barça-Spieler, wird vom Schweizer Erstligisten FC Luzern verpflichtet. Da er sich von Valencia getrennt hat, kommt es zu einem ablösefreien Wechsel.»

☎️ Àlex Carbonell, el ex azulgrana a punto de firmar por el Lucerna de la liga Suiza. Desvinculado del Valencia, firma libre #mercato pic.twitter.com/k0UvvVADJX — Gerard Romero (@gerardromero) September 25, 2020

Vergangene Saison war der beim FC Barcelona gross gewordene Fussballer Alex Carbonell vom FC Valencia an den niederländischen Klub Fortuna Sittard ausgeliehen. Nach der Rückkehr aus dem Leihjahr läuft der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers bei Valencia noch bis zum Ende der aktuellen Saison am 30. Juni 2021. Ob Alex Carbonell wirklich ohne Ablöse zum FCL kommt, ist im Moment nur eine Annahme. Überhaupt hat der FC Luzern den Transfer noch nicht bestätigt.

Parallele mit St. Gallens Quintillà

Sollte Carbonell wirklich zum Innerschweizer Super-Ligisten wechseln, würde der Transfer an die Verpflichtung von Jorid Quintillà beim FC St. Gallen erinnern. Der 26-jährige Spanier war einst wie Alex Carbonell in der Barça-Talentschmiede La Masia gross geworden. Spielmacher Quintillà schaffte mit St. Gallen in der vergangenen Saison überraschend Platz 2 in der Schweizer Meisterschaft.