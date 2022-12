FC-Luzern-Machtstreit FCL-Verwaltungsrätin Ursula Engelberger reagiert auf die Kritik, Ehrenpräsident Walter Stierli vorgeführt zu haben Dass anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der FCL-Holding AG Überraschendes passierte, ist reichlich bekannt. Einen Nachtrag gibt's nun zum früheren FCL-Boss Walter Stierli.

FCL-Verwaltungsrätin Ursula Engelberger gibt am Tag nach der Holding-GV Auskunft. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Dezember 2022)

Vom traurigen FCL-Ehrenpräsidenten Walter Stierli nach der Holding-GV vom Mittwoch war gestern Donnerstag in einem Bericht bei uns die Rede. Der 74-Jährige erzählte, wie er den Mittwochabend in der Wirtschaft zum Schützenhaus persönlich erlebte und bezeichnete dabei die aktuelle Situation des Vereins mit markigen Worten: «Das ist eine Katastrophe.»

FCL-Ehrenpräsident Walter Stierli. Bild: Philipp Schmidli

Im Artikel schrieben wir, dass Walter Stierli an der Holding-GV vorgeführt wurde. Trotz Einladung der Juristen ist er am Eingang in den Saal wieder ausgeladen worden. «Ich sei nicht rechtmässiger Besitzer des Aktienanteils, wurde mir gesagt», so der FCL-Präsident der Jahre 2005 bis 2012.

FCL-Verwaltungsrätin Ursula Engelberger findet es wichtig, sich zu diesem Vorwurf erklären zu können. Denn nicht die Anwälte des FCL oder von Josef Bieri hätten Walter Stierli zur Generalversammlung eingeladen, das könnten nur Stierlis eigene oder Bernhard Alpstaegs Anwälte gewesen sein. Die 47-jährige Juristin Ursula Engelberger, seit Sommer 2021 im Verwaltungsrat zuständig für Rechtsfragen, erklärt: «Wir vom FC Luzern wollten Herr Stierli nicht demütigen, haben ihn nicht zur GV bestellt, um ihn anschliessend nicht in den Saal zu lassen.»