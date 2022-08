FC Luzern Mark Marleku bleibt eine weitere Saison leihweise beim SC Kriens Der 22-jährige Stürmer wurde in der Winterpause 2020/21 an den damaligen Challenge Ligisten SC Kriens ausgeliehen. Wie der Klub mitteilt, wird er auch in der Saison 2022/23 für den SCK auf Torjagd gehen.

Mark Marleku bleibt leihweise beim SC Kriens. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

FCL-Stürmer Mark Marleku wird auch in der Saison 2022/23 für den SC Kriens auflaufen, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt. Der 22-jährige Stürmer durchlief alle Nachwuchsstufen beim FC Luzern. Im Juni 2020 debütierte er schliesslich in der Super League.

Nach sieben weiteren Einsätzen für den FCL wurde Marleku in der Winterpause der Saison 2020/21 für ein halbes Jahr an den SC Kriens in die Challenge League ausgeliehen, wobei er alle Spiele der Rückrunde absolvierte und dabei fünf Tore erzielen konnte. Auch die vergangene Saison spielte der kosovarische U-Nationalspieler beim SC Kriens und stand dabei insgesamt 23 Mal auf dem Platz. (pl)