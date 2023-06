FC Luzern Nando Toggenburger wechselt für ein Jahr leihweise zum FC Thun Der 19-jährige Stürmer kam in der vergangenen Saison beim FCL zu vier Kurzeinsätzen in der Super League. Nun wird er zu den Berner Oberländern ausgeliehen.

Nando Toggenburger geht für ein Jahr zum FC Thun. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Nando Toggenburger hat im vergangenen Juli seinen ersten Profivertrag beim FC Luzern unterschrieben und kam in der abgelaufenen Saison zu vier Kurzeinsätzen in der Super League. Sein Talent zeigte der 19-Jährige vor allem in der Promotion League, wo er in 16 Spielen acht Tore erzielte und damit massgeblich zum Gewinn des Meistertitels der FCL U21 beitrug.

Wie der FCL mitteilt, wird der gebürtige Altdorfer nun an den FC Thun in die Challenge League ausgeliehen. Dort soll der Mittelstürmer die Möglichkeit erhalten, sich in der kommenden Saison weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln. (sfr)