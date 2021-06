FC Luzern Packende Doku zum Cupsieg des FCL enthält intime Einblicke «Cupsiegerjungs – die Doku» heisst der Film von Yannick Julen und Adriano Gerussi zum insgesamt dritten Titelgewinn im Schweizer Cup der Luzerner Klubgeschichte.

FCL-Captain Christian Schwegler küsst die Sandoz-Trophäe nach dem Cupsieg. Lucas Alves schaut dem «Heissmacher» der Mannschaft zu. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 24. Mai 2021)

52 Minuten dauert das Werk, das intime und spannende Einblicke in das Innenleben der Mannschaft des FC Luzern gewährt. Julen und Gerussi durften im Halbfinal und im Cupfinal im Sitzungszimmer des Hotels, in der Garderobe und in den Katakomben des Stadions sowie im Mannschaftsbus filmen.

Captain Schwegler macht das Team heiss

Dem geneigten Betrachter läuft es kalt den Rücken hinunter, wenn er FCL-Captain Christian Schwegler in der spartanischen Kabine des altehrwürdigen Aarauer Brügglifelds beobachtet, wie er die Mitspieler im Kreis um ihn herum vor dem Match heissmacht:

«Wunschgegner FC Luzern! Was Wunschgegner? Wir fressen sie auf da draussen!»

Ähnliches wiederholt sich vor dem Final gegen St. Gallen im Berner Wankdorf. Nur geht es diesmal in der eindringlichen und emotionalen Rede von Schwegler darum, dass sich jeder einzelne FCL-Protagonist zu einer Klublegende machen kann.

Trainer Celestini vermittelt Taktik, Zusammenhalt und Selbstvertrauen

Erstmalig sind auch die Bilder von Fabio Celestini aus den Teamsitzungen. Beeindruckend, wie der Trainer die Mannschaft taktisch geschickt auf den Gegner einstellt. Aber ebenso, wie er den Zusammenhalt und nicht zuletzt das Selbstvertrauen mental fördert:

«Profitiert von diesem Tag, geht mit positiver Energie ins Spiel. Das wird ein fantastischer Tag!»

Keine leeren Worte – Celestini liegt komplett richtig.

Luzern-Coach Fabio Celestini zeigt das T-Shirt: «Wir sind Cupsieger 2021!» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 24. Mai 2021)

Die Filmemacher waren auch nach dem Cuptriumph im Stadion Wankdorf, bei der Heimfahrt im Teambus und schliesslich beim grossen Empfang der 10'000 Fans auf der Luzerner Allmend dabei. Herausgekommen ist ein Cupsieger-Film, der jeder FCL-Anhänger mindestens einmal sehen und geniessen muss. Die Doku ist frei verfügbar auf der Klub-Website fcl.ch.