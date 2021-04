FC Luzern «Mülli» und «Pasci» in Tanzlaune – die beiden FCL-Freunde verzücken ihre Instagram-Fans Es geht immer mal wieder was auf Instagram mit Pascal Schürpf und Marius Müller. Mit dem neusten Video bewerben sich die zwei für eine Tanzshow.

Die beiden sind gute Freunde geworden in Luzern: Marius Müller und Pascal Schürpf. Das FCL-Duo scherzt, kommentiert und verzückt regelmässig via Instagram. Der neuste Streich ist ein Bewerbungsvideo für eine Tanzshow:

Sonnebrille und Hemd sind am Start, die Choreografie sitzt. Meinungen:

Übrigens: Haben Sie die Person, die sich im Fernseher spiegelt, auch gesehen? Da zeigt doch den beiden Männern jemand die Schritte vor, oder nicht? Die Anfrage über nähere Informationen zu dieser Person beantwortet Schürpf so:

«Das bleibt unser Geheimnis! Vielleicht war es ja Detlef D Soost.» ;)

Am Samstag gilt es zumindest für Marius Müller wieder Ernst auf dem Rasen. Das wichtige Spiel gegen den FC Vaduz steht an. Pascal Schürpf ist für diese Partie gesperrt. Ob er am Ende mit der Mannschaft einen Freudentanz aufführen kann?