FC Luzern Patrick Farkas: Die Zeichen stehen auf Abschied in der Winterpause Luzerns Ösi-Verteidiger Patrick Farkas könnte es in der Winterpause zurück in seine Heimat Österreich ziehen. Auf Social Media sucht der 29-Jährige schon einen Nachfolger für seine Wohnung in Kriens.

Verlässt Patrick Farkas den FC Luzern? Bild: Martin Meienberger / freshfocus (9. August 2021)

Farkas stiess erst in diesem Sommer von RB Salzburg zum FC Luzern. Von möglichen 17 Spielen in der Super League bestritt der Rechtsverteidiger aber gerade einmal sieben Partien. Auch Verletzungen zwangen den Österreicher zu Pausen. Zudem konnte er auch leistungsmässig nicht an sein Niveau aus Salzburger Zeiten anknüpfen. Nach gerade einmal einer halben Saison zieht es Patrick Farkas nun wohl wieder zurück nach Österreich.

FCL will Abgang noch nicht bestätigen

Auf Social Media sucht Farkas gemäss einem Bericht von PilatusToday einen Nachfolger für seine Wohnung in Kriens – per sofort. Auch das ganze Mobiliar könne bei Bedarf und in Absprache übernommen werden. Hier der Beitrag auf Facebook als Printscreen:

Scheint nicht so, dass Farkas anderswo in der Zentralschweiz eine neue Wohnung gefunden hat. Eher lässt sich daraus schliessen, dass sein FCL-Abenteuer zu Ende ist und sich die Wege in der Winterpause trennen. Beim FC Luzern heisst es auf Anfrage, dass es im Moment weder einen Transfer noch einen Abgang bekanntzugeben gibt.

Farkas stand zuletzt für das GC-Spiel nicht im Kader des FCL. Ebenso wie David Domgjoni und auch Holger Badstuber nicht. Zumindest Farkas Zeit in Luzern scheint beendet. Wie dies bei den anderen beiden aussieht, ist offen. Wohnungsinserate haben sie zumindest keine online gestellt.