FC Luzern Pflücke unterschreibt bei Servette statt beim FCL – und die Luzerner zieht’s heuer nach Schruns ins Trainingscamp Fast nichts Neues vom FC Luzern auf dem Transfermarkt. Ausser dass die Innerschweizer von Ligakonkurrent Servette im Kampf um einen torgefährlichen Stürmer aus der 2. Liga der Niederlande ausgestochen wurden.

An der Transferfront ist der erste Werktag nach Pfingsten bis jetzt ein ruhiger. Von den Blau-Weissen auf der Luzerner Allmend ist auf jeden Fall nichts zu erfahren gewesen über Spieler, die man unter Vertrag genommen hat. Als Neuzugänge gehandelt werden weiterhin die Schaffhauser Joaquin Ardaiz und Serge Müller sowie der Ex-Lausanner Cameron Puertas (derzeit bei Saint-Gilloise/BEL).

Patrick Pflücke neu bei Servette in Genf bis 2024. Bild: Servette FC

Gemäss unseren Informationen verhandelte der FCL vor Pfingsten mit dem deutschen Stürmer Patrick Pflücke. Das Rennen um den früheren Mainzer und Dortmunder machte aber Servette. Wie der Super-League-Klub aus Genf vermeldet, unterzeichnete der 25-jährige Angreifer einen Vertrag bis Sommer 2024. Servette-Sportchef Philippe Senderos konnte Pflücke ablösefrei verpflichten, da sein Kontrakt beim niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade Ende Saison ausgelaufen war.

Mit Servette finanziell nicht mithalten können

Für die Holländer hatte Pflücke nach 38 Meisterschaftsspielen der 2. Liga 14 Tore und 14 Assists auf dem Konto. Der FCL soll dem Linksaussen deutlich weniger Gehalt als Servette geboten haben.

Patrick Pflücke, ehemaliger deutscher U-Nationalspieler, im Dress von Roda Kerkrade. Bild: rodajckerkrade.nl (März 2021)

«Die Ankunft von Patrick Pflücke ist für den Klub der perfekte Start in die Transferphase. Seine Fähigkeit, im letzten Drittel entscheidend zu sein, wird unsere Offensive verstärken», ist Servette-Sportdirektor Senderos überzeugt von seiner ersten Sommer-Verpflichtung.

Kommenden Montag kehren die FCL-Spieler aus den Ferien zurück

Die Profis des FC Luzern werden bereits am nächsten Montag zurück aus den Ferien erwartet. Allerdings stehen an den ersten beiden Trainingstagen Leistungstests beim Medical-Partner Hirslanden auf dem Programm. Die ersten Mannschaftstrainings finden am Mittwoch nächster Woche (10.00/14.30 Uhr) auf der Allmend statt.

Das Team von Mario Frick absolviert die ersten zehn Tage der Vorbereitung in Luzern. Danach findet vom 22. bis 26. Juni ein Trainingslager in Schruns im Montafon (Vorarlberg, Österreich) statt. Am Sonntag, 10. Juli, kommt’s zur ersten Saisoneröffnung in und um die Swisspor-Arena seit 2019. Die Super League startet am Samstag/Sonntag, 16./17. Juli. Das Spielprogramm steht noch nicht fest.