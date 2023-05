Sursee Rekord! Der FC Luzern schreibt für seine Fans viereinhalb Stunden lang Autogramme – riesiger Menschenauflauf vor dem Otto's Outlet Der FC Luzern ist nicht nur sportlich erfolgreich – er ist auch beliebt bei den Massen. In Sursee musste er bei Hauptsponsor Otto’s am Mittwoch viereinhalb Stunden lang Autogramme gegeben. Noch nie haben die FCL-Spieler so lange ihre Unterschrift auf Karten, Bilder und Shirts kritzeln müssen.

Zwei glückliche Autogrammjäger vor dem Tisch mit den FCL-Profis Marco Burch (links) und Martin Frydek. Bild: PD

FCL-Trainer Mario Frick musste in der Medienkonferenz vor dem Meisterschaftsspiel vom nächsten Samstag (18 Uhr) in Zürich gegen GC einen Stuhl verlangen, damit er sitzen und sich etwas erholen konnte. Hintergrund: Am Mittwochnachmittag ist es hoch zu her gegangen bei der Autogrammstunde im Otto's Sport Outlet in Sursee. Von 14 bis 18.30 Uhr gab Frick zusammen mit seinen Spielern Autogramme. Viereinhalb Stunden lang. Eine fast nicht mehr endende Schlange von Wartenden hatte sich vor dem Gebäude an der Autobahn gesammelt.

Endlose Schlange vor dem Gebäude an der Autobahn. Video: Daniel Wyrsch

Mario Frick: «Das ist sehr eindrücklich gewesen, diese strahlenden Gesichter der vielen Kinder und auch die Freude bei deren Angehörigen zu sehen.» Die Mannschaft habe zahlreiche Glückwünsche für die verbleibenden vier Spieltage bekommen. Derzeit ist der FC Luzern Vierter der Super League mit guten Chancen auf eine noch bessere Platzierung und ein Ticket für den europäischen Fussball in der neuen Saison.

Lange Schlange vor dem Sport-Outlet von Otto's in Sursee wenige Meter neben der Autobahn. Bild: PD

Eine Stunde länger als im Vorjahr

Trainer Mario Frick und seine Spieler wollten allen Wartenden ein Autogramm schenken, obwohl sich die Veranstaltung bei dieser grossen Nachfrage länger hinzog als erwartet. «Im Vorjahr dauerte es noch eine Stunde weniger lang. Die viereinhalb Stunden jetzt zeigen auch, dass wir sportlich erfolgreich sind und unsere Leistung von den Fans geschätzt wird.» Frick:

«Autogramme zu geben ist ein Privileg und für den FCL ein Zeichen, dass der Klub und die Spieler gefragt sind.»

Pascal Schürpf befindet sich in einer «englischen Woche»

Wie gewohnt einen Spruch auf Lager hatte auch Publikumsliebling Pascal Schürpf: «Mit dieser Autogrammstunde sind wir in einer englischen Woche», meinte er mit einem Augenzwinkern. Der linke Flügelspieler hatte dann aber auch eine Begründung, warum sich eine dermassen lange Warteschlange vor dem Otto's-Gebäude gebildet hatte: «Marius Müller und ich haben halt auch zu vielen Fans Sprüche gemacht, so dauerte das Ganze viel länger als geplant!»