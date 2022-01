FC Luzern Innenverteidiger Serkan Izmirlioglu unterschreibt beim FCL bis Sommer 2024 Der FC Luzern ist auf der Suche nach einem zweiten neuen Innenverteidiger beim Challenge-League-Klub FC Wil fündig geworden: Serkan Izmirlioglu erhält in Luzern einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2024.

Serkan Izmirlioglu heisst der Neuzugang beim FCL. Bild: PD

Wie schon Denis Simani, der in der ersten Januarwoche vom FC Vaduz zu den Innerschweizern wechselte, ist auch der zweite FCL-Neuzugang für die zentrale Abwehr ein bisheriger Profi aus der Challenge League. Sein Name ist Serkan Izmirlioglu. Er ist 1,84 Meter gross und wechselt vom FC Wil zum Super-League-Tabellenletzten in die Swisspor-Arena.

«Serkan passt hervorragend in das von uns gesuchte Profil eines Innenverteidigers», gibt FCL-Sportchef anlässlich der Vertragsunterzeichnung zu Protokoll. «Wir haben die Entwicklung von Serkan schon seit einiger Zeit verfolgt und sind davon überzeugt, dass er uns mit seiner Spielweise und Aggressivität in der Defensive weiterhelfen wird.»

Serkan Izmirlioglu wird bereits heute Mittwoch mit der Mannschaft von Mario Frick trainieren und ab sofort die Rückennummer 14 tragen.

Innenverteidiger Serkan Izmirlioglu (links) im Dress des FC Wil beim Testspiel am letzten Samstag gegen Salim Khelifi vom FC Zürich. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 22. Januar 2022)

Der 23-jährige Abwehrmann mit Schweizer und türkischem Pass wurde beim FC Frauenfeld und FC St. Gallen ausgebildet. Später kam Izmirlioglu für den SC Brühl St. Gallen in der Promotion League zum Einsatz. Für den FC Wil spielt er bereits die zweite Saison in der zweithöchsten Liga. In 44 Challenge-League-Partien hat der Innenverteidiger ein Tor erzielt.

Sein Vertrag in Wil wäre Ende der laufenden Saison ausgelaufen. Beim FC Luzern hat Izmirlioglu einen Kontrakt bis 30. Juni 2024 unterschrieben.