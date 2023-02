FC Luzern Stadtrat ist «in Sorge» und ruft Verantwortliche zur Einigung auf Der Luzerner Stadtrat ist besorgt, was das Geschehen neben dem Fussballplatz beim FC Luzern angeht. Um eine Lizenz für die Saison 2023/2024 zu ermöglichen, hat sich der Stadtrat nun an die Stadioneigentümerin gewandt.

Der Stadtrat erwarte von allen Beteiligten, dass sie sich für den Fussballsport in Luzern einsetzen, schreibt er in einer Mitteilung vom Freitag. So müssten sie «alles dafür tun», dass in der Saison 2023/2024 Spitzenfussball in der Swissporarena möglich sei.

Nötig sei dazu eine fristgerechte Unterschrift der Stadion Luzern AG unter dem Lizenzgesuch. Mit der seit 2019 mehrheitlich von Bernhard Alpstaeg kontrollierten hat die Stadt einen laufenden Baurechtsvertrag. Sie weist darauf hin, dass die AG mit dem Stadion einen professionellen Super-League-Betrieb für den FC Luzern oder eine allfällige Nachfolgeorganisation sicherstellen müsse.

Für das Lizenzgesuch bei der Swiss Football League benötigt der FCL nicht nur einen gültigen Mietvertrag sondern auch eine Unterschrift der Stadioneigentümerin Stadion Luzern AG. Im Verwaltungsrat der Stadion Luzern AG sitzen neben Verwaltungsratspräsident Bernhard Alpstaeg, Toni Bucher und Rosie Bitterli. Bitterli ist von der Stiftung Fussball-Sport in den Verwaltungsrat der Stadion Luzern AG delegiert. (mha/rem)