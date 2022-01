Fussball Der FC Luzern muss das Trainingslager in Marbella absagen – zu grosses Ansteckungsrisiko Wie bereits im vergangenen Jahr verzichtet der FC Luzern auf das Trainingscamp in Südspanien. Mannschaft und Staff hätten sich ab dem nächsten Dienstag eine Woche in Marbella auf die Rückrunde vorbereitet.

Der FC Luzern schreibt auf seiner Homepage, dass sich die sportliche Leitung dazu entschieden habe, das Trainingslager in Marbella abzusagen. «Die Mannschaft von Mario Frick wird sich stattdessen auch in der kommenden Woche in Luzern auf die Rückrunde vorbereiten. Damit will der FCL das Risiko von möglichen neuen Ansteckungen verhindern, um den Start in die Rückrunde nicht zu gefährden.»

Marvin Schulz (rechts) und Dejan Sorgic (links) müssen sich in diesem Jahr erneut in heimischen Gefilden auf die Rückrunde vorbereiten. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 3. Januar 2022)

FCL-Sportchef Remo Meyer wird auf der klubeigenen Homepage wie folgt zitiert: «Es ist enorm schade, dass wir nicht nach Spanien reisen können. Die Bedingungen in Marbella wären für eine optimale Vorbereitung hervorragend gewesen. Jedoch sind wir nach einer erneuten internen Analyse zum Schluss gekommen, dass die möglichen Eventualitäten ein zu grosses Risiko darstellen und wir das Trainingslager darum absagen.»

Viele Klubs streichen das Trainingslager im Ausland

Beim FCL wurden zum Trainingsstart am Montag mit Vaso Vasic, Jordy Wehrmann, Ibrahima Ndiaye und Samuel Alabi bereits vier Spieler positiv getestet. Am Mittwoch ist mit Noah Rupp ein fünfter Profi dazugekommen, womit sich derzeit fünf Spieler in Isolation befinden.

Der FC Basel, Rückrunden-Auftaktgegner, vom Sonntag, 30. Januar, in der Swisspor-Arena hatte bereits am Montag sein geplantes Trainingscamp in Dubai abgesagt. Weitere Super-League-Klubs wie Lugano, Meister YB und Lausanne haben ihre Reisen ebenfalls gestrichen.

Gemäss Luzerns sportlichem Leiter, Remo Meyer, wird sich das Team von Mario Frick nun fokussiert und konzentriert weiterhin zu Hause auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Der FCL steht mit nur elf Punkten aus 18 Hinrundenspielen auf dem letzten Platz, muss in der Rückrunde den Klassenerhalt schaffen.