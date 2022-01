Fussball Beim Trainingsstart des FC Luzern müssen vier positiv getestete Spieler passen Der FC Luzern hat am Montagvormittag die Rückrundenvorbereitung unter dem neuen Trainer Mario Frick aufgenommen. Vorgängige PCR-Tests ergaben, dass vier Kaderspieler in Quarantäne mussten und damit den Trainingsstart verpassen.

Zuerst hat Mario Frick länger zur Mannschaft gesprochen: Statt wie vorgesehen um 10 Uhr beginnt die Einheit auf der Allmend erst 40 Minuten später. Konditionstrainer Christian Schmidt lässt die Spieler über die Rundbahn im Leichtathletik-Stadion laufen.

Konditionstrainer Christian Schmidt (Mitte) empfängt die FCL-Profis zum Athletiktraining. Bild: Daniel Wyrsch (Luzern, 3. Januar 2022)

Sie müssen auch die Treppe der Tribüne hoch sprinten. Der neue Coach Mario Frick hat im Vorfeld die Ansage gemacht, dass der FC Luzern möglichst bald die fitteste Mannschaft der Super League stellen soll.

Die Innerschweizer müssen in der zweiten Saisonhälfte denn auch extrem zulegen: Mit nur elf Punkten aus 18 Spielen der Vorrunde belegen sie den letzten Tabellenplatz. Frick wurde vom Challenge-League-Leader FC Vaduz als Retter in der Not geholt und muss mit den Blau-Weissen den Ligaerhalt schaffen.

Wie FCL-Kommunikationsleiter Markus Krienbühl auf Nachfrage bekannt gegeben hat, fehlen vier Profis beim Vorbereitungsstart zur Rückrunde, weil ihre Ergebnisse der PCR-Tests vom Sonntag positiv ausgefallen sind. Namen gibt der Klub nicht bekannt. Unsere Recherchen bei der Trainingseinheit ergaben, dass es sich um Vaso Vasic, Jordy Wehrmann, Ibrahima Ndiaye und Samuel Alabi handelt.

Trainingsstart mit Runden laufen: Marius Müller (vorne rechts), Varol Tasar (Mitte) und David Domgjoni sowie der Rest. Bild: Daniel Wyrsch

Nicht dabei beim ersten Mannschaftstraining im 2022 sind auch Pascal Schürpf, Filip Ugrinic und Samuele Campo. Sie sind noch immer angeschlagen und absolvieren ein individuelles Training.