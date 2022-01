FC Luzern Noch mehr Transferbewegung beim FCL: Varol Tasar steht vor Wechsel in die Türkei Während der neue Innenverteidiger Serkan Izmirlioglu erstmals beim FC Luzern trainiert hat, bahnt sich der Abgang von Offensivmann Varol Tasar an. Spielt der «Super-Joker» bald in der türkischen Süper Lig?

Gegenwärtig umfasst das Profikader des FC Luzern 29 Spieler. Den einen oder anderen Abgang könnte es noch geben. Frick wäre mit einem reduzierten Kader sicher einverstanden, zum Trainingsstart hatte er erklärt: «Ich würde am liebsten immer mit 20 Feldspielern und drei Goalies trainieren.

Ein Abgang zeichnet sich ab: Varol Tasar soll vor einem Wechsel in die Türkei stehen. Gemäss türkischen Quellen soll der Rechtsaussen die Chance haben, zu Kayserispor zu wechseln.

Der Luzerner Rechtsaussen Varol Tasar nach einem Tor gegen die Young Boys im Berner Wankdorfstadion. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 15. Mai 2021)

Der Klub des Schweizer Nationalspielers Mario Gavranovic habe grosses Interesse an Tasar, berichtet Nau.ch. Kayserispor ist Elfter der türkischen Süper Lig.

Entscheidendes Tor unter anderem im Cup-Halbfinal gegen Aarau

Der 25-jährige Offensivmann mit deutschem und türkischen Pass wurde in der vergangenen Saison Cupsieger mit Luzern und aufgrund seiner zahlreichen Last-Minute-Tore als Einwechselspieler Super-Joker genannt. Letzte Spielzeit schoss er sieben Tore in der Liga und ein Tor im Cup – das 2:1-Siegtor im Halbfinal gegen seinen Ex-Klub FC Aarau.

In dieser Saison hat Tasar erst je einen Liga- und Cuptreffer erzielt, beide ebenfalls in der Schlussphase. Sein aktueller Vertrag mit dem FCL ist bis Sommer 2024 gültig. Demzufolge dürften die Luzerner mit einer ähnlich hohen Ablösesumme rechnen, die sie gemäss Übernahmevertrag im letzten Sommer an Servette zahlen mussten. Dabei ging es um eine mittlere sechsstellige Summe.

Der neue Innenverteidiger Izmirlioglu trainiert – und friert mit kurzen Hosen

Der Super-League-Letzte überraschte heute Mittwoch um 9 Uhr niemand mehr mit der Bekanntgabe der Verpflichtung von Serkan Izmirlioglu. Bereits tags zuvor hatte der Wechsel des 23-jährigen Innenverteidigers vom FC Wil zum FCL medial die Runde gemacht.

Serkan Izmirlioglu und sein FCL-Trikot mit der Rückennummer 14. Bild: FC Luzern

Wie in unserer Zeitung angekündigt, bekommt Izmirlioglu einen zweieinhalb Jahre dauernden Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

FCL-Sportchef Remo Meyer wurde in der Medienmitteilung des Klubs wie folgt zitiert: «Serkan passt hervorragend in das von uns gesuchte Profi.» Vier Tage vor dem Rückrundenstart am Sonntag (16.30 Uhr) zu Hause gegen den FC Basel erklärte Meyer: «Wir haben die Entwicklung von Serkan schon seit einiger Zeit verfolgt und sind davon überzeugt, dass er uns mit seiner Spielweise und Aggressivität in der Defensive weiterhelfen wird.»

FCL-Testspiel gegen Cham heute Mittwochabend Testspiel Luzern – Cham (heute, 19.30 Uhr, Kleinfeld Kriens – Gratiseintritt/Zertifikatspflicht 3G-Regel).

Bereits am Mittwochmorgen um 10 Uhr nahm Izmirliogu erstmals an einem Training der Mannschaft von Mario Frick teil. Im Krienser Kleinfeld war er als einziger Profi mit kurzen Hosen erschienen – und fror sichtlich. Die Stulpen zog er weit über Knie. Dem Ostschweizer mit türkischen Wurzeln musste spätestens dann bewusst geworden sein, dass im Winter am Fuss des Pilatus kühle Temperaturen herrschen können. Der bisherige Challenge-League-Profi wirkte zurückhaltend, aber mit jedem weiteren Tag dürfte er sich besser im Team integrieren.

FC Luzern Wintertransfers

Zuzüge: Mario Frick (Trainer/Vaduz), Roman Matter (Assistent/Vaduz), Denis Simani (Vaduz), Asumah Abubakar (Lugano), Serkan Izmirlioglu (Wil).

Abgänge: Sandro Chieffo (Trainer/Luzern U21), Holger Badstuber (?), Patrick Farkas (Hartberg/AUT), Yvan Alounga (Schaffhausen/leihweise).