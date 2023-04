FC Luzern Vier 19-jährige FCL-Eigengewächse zusammen auf dem Feld Trotz aller Enttäuschung über die fünfte Heimniederlage gab es auch einen erfreulichen Aspekt beim 1:2 gegen Sion: Ab der 74. Minute standen neben dem 20-jährigen Ardon Jashari gleich vier 19-jährige Luzerner Eigengewächse auf dem Platz.

Severin Ottiger (links) und Lars Villiger (Nummer 27) jubeln zusammen mit dem Luzerner Torschützen Martin Frydek (vorne) und Pascal Schürpf. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 2.4.2023)

Mit der Einwechslung von Severin Ottiger und Lars Villiger am Sonntag gegen Sion liess FCL-Trainer Mario Frick ab der 74. Minute vier Eigengewächse mit Jahrgang 2003 spielen. Denn Goalie Pascal Loretz und Innenverteidiger Luca Jaquez standen bereits seit Spielbeginn im Einsatz. Wie auch der 20-jährige Captain Ardon Jashari. Zusammen mit dem international umworbenen Mittelfeldmann setzte Frick in der Super League also auf fünf Eigengewächse, die vom Alter her problemlos in der U21 aktiv sein könnten. Das Team FC Luzern II von Michel Renggli belegt in der Promotion League (dritthöchste Liga) Platz 1 mit elf Punkten Vorsprung.

Luzerns Perspektiven könnten dank den vielen Talenten, die sich fürs Profilager aufdrängen, nicht besser sein. Frick, der sehr enttäuscht war über die fünfte Heimniederlage, sah das Positive mit den jungen Einwechselspielern Severin Ottiger und Lars Villiger: «Sie haben ihre Sache super gemacht, brachten noch einmal richtig Energie in unser Spiel.» Der FCL-Trainer, früher Goalgetter in der Serie A, ist besonders angetan von Stürmer Villiger: «Lars ist physisch ein ähnlich robuster Angreifer wie Cedric Itten – und er hat mich im Training sofort überzeugt.»

Lars Villiger brachte bei seinem Super-League-Debüt frischen Wind in den FCL-Angriff. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2.4.2023¼

Der Lohn für den Ex-Sinser Lars Villiger: erster Profivertrag bis 30. Juni 2026 und sogleich die Premiere in der Super League.