FC Luzern «Zu einem Verkauf wird es nicht kommen»: FCL will Jashari nicht ziehen lassen – und der Captain muss die Binde abgeben Nach wochenlangen Spekulationen ist am Donnerstag klar: Der 20-jährige FCL-Mittelfeldspieler Ardon Jashari wechselt nicht zum Ligakonkurrenten Basel.

«Zu einem Verkauf wird es nicht kommen.» Diese klaren Worte sagt FCL-Sportchef Remo Meyer anlässlich einer vom FCL einberufenen Medienkonferenz am Donnerstagmittag. Man habe bis vergangenen Donnerstag nicht gewusst, dass Jashari innerhalb der Schweiz wechseln wolle. «Wir wurden vom FC Basel über den gewünschten Transfer informiert, nicht vom Spieler», so Meyer. Man sei über dieses Vorgehen des Spielers sowie über dessen Interview mit der «Luzerner Zeitung» nicht erfreut: «Das war harter Tobak.»

«Er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt und muss mit den Konsequenzen leben», so Trainer Mario Frick. Das Veto des Vereins sei für ihn richtig. «Wir können uns nicht erpressen lassen, sonst kommt bald der Nächste.» Jasharis Verhalten hat auch Konsequenzen innerhalb der Mannschaft: Er muss die Captainbinde per sofort an Max Meyer übergeben. Der 20-Jährige sei im Vorfeld von Trainer Frick gewarnt worden, dass er als Captain nicht mehr tragbar sein werde, wenn er öffentlich mit einem Wechsel liebäugelt.

Jashari am Samstag dabei?

Doch wieso sperrt sich der FCL gegen einen Wechsel des jungen Mittelfeldspielers? «Wir haben eigene Wünsche zur Weiterentwicklung des Clubs», so Meyer. Man sei inzwischen anders unterwegs als noch vor ein, zwei Jahren und hege andere Ambitionen als damals. Der Wechsel von Jashari zu einem Schweizer Club komme in diesem Stadium nicht infrage.

Zur Frage, ob Jashari am Samstag gegen Aufsteiger Winterthur aufgeboten werden wird, äussert sich Frick zurückhaltend. Man habe viele gute Spieler in der Hinterhand. Es sei aber klar, dass man in Winterthur gewinnen wolle.

++Update folgt++