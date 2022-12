FC Luzern Zwei weitere Abgänge beim FCL – und Mario Frick hofft aufs Comeback von «Mo» Dräger Mit dem Trainingsstart beim FC Luzern sind weitere personelle Entscheide gefallen: Für zwei Leihprofis hat es keinen Platz mehr im Kader. Dafür laufen Gespräche mit dem beliebten Mohamed Dräger. Der FCL will den Deutsch-Tunesier zurück.

Tunesiens WM-Fahrer Mohamed Dräger soll auch in der kommenden Saison für den FC Luzern spielen. Das ist jedenfalls die Absicht der Verantwortlichen des Zentralschweizer Fussball-Aushängeschilds. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Luzern, 19. Mai 2022)

Beim Trainingsstart des FC Luzern am Mittwochvormittag müssen die anwesenden 19 Feldspieler an der Fitness arbeiten. Konditionstrainer Christian Schmidt lässt die jungen Männer lange Runden auf der Allmend hinter den Messehallen laufen. Zusammen mit Dejan Sorgic und in Abwesenheit von Christian Gentner (36, leicht erkrankt) ist Pascal Schürpf der älteste Anwesende, am 15. Juli wird der Basler 33 Jahre alt.

Das hindert Schürpf nicht, in seiner Gruppe vorneweg zu rennen. Doch dann bekommt Schürpf von Schleifer Schmidt eine Erleichterung: Mit Fokus auf Schürpfs linkes Knie, das letzte Saison oft entzündet war, wird das Training dosiert; der Bebbi muss bei den nächsten Durchgängen weniger lang laufen als die anderen Profis.

Rundenlaufen zum Start der FCL-Vorbereitung: Routinier Pascal Schürpf (Zweiter von rechts), Ardon Jashari (links), Ashvin Balaruban (Zweiter von links) und Leny Meyer (rechts). Bild: Andy Müller/Freshfocus (Luzern, 15. Juni 2022)

FCL-Trainer Mario Frick hält an seinem Plan während der Vorbereitung fest: Wie schon bei seiner Ankunft in Luzern im Winter wird die Mannschaft auch jetzt am Morgen an der Kondition feilen und am Nachmittag mit dem Ball trainieren. «Ich will daran nichts ändern, die Mannschaft ist so in der Rückrunde auf Touren gekommen», stellt Frick fest. Zahlreiche Partien drehte der FCL in den Schlussminuten oder holte nach Zweitorerückständen wenigstens noch einen Punkt.

Die Zeit von Cumic und Kvasina ist in Luzern zu Ende

Beim Gespräch mit dem 47-jährigen Cheftrainer aus Liechtenstein geht es unter anderem auch um Personelles. Thema sind dabei die beiden Leihstürmer Nikola Cumic und Marko Kvasina, die nicht übermässig oft getroffen hatten. Cumic schoss in 24 Spielen vier Tore, Kvasina in 14 Partien zwei Treffer. Dazu kamen je zwei Assists. Frick erklärt:

«Wir haben uns entschlossen, die Kaufoption auf Cumic und Kvasina nicht zu ziehen, die beiden gehen zurück zu ihren Besitzerklubs.»

Cumic gehört Olympiakos Piräus, Kvasina dem KV Oostende.

Nikola Cumic (links) ist ein schneller und agiler Angreifer, aber mit der Torquote des Serben konnte man beim FCL nicht zufrieden sein. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 19. Mai 2022)

Ganz anders sieht die Situation beim dritten Leihspieler der vergangenen Rückrunde aus: Rechtsverteidiger Mohamed Dräger war ein wesentlicher Faktor beim Ligaerhalt des FCL. In 17 Spielen schoss der Deutsch-Tunesier drei Tore und bereitete sieben Treffer vor. Frick sagt über den 25-jährigen Profi:

«Wir sind sehr interessiert, dass Mohamed Dräger zu uns zurückkehrt. Er hat uns sehr viel Energie, Skorerpunkte und Persönlichkeit gebracht.»

Dem Coach gefällt zudem, wie beliebt der für die WM in Katar qualifizierte Tunesien-Internationale ist. Dabei denkt er wahrscheinlich an die Luzerner Mitspieler und Mitarbeitenden, aber auch an die Fans.

Der Österreicher Marko Kvasina zeigte beim FCL seine Kopfballstärke, aber am Ball wirkt der 1,95 Meter grosse Stürmer oft etwas behäbig. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Dräger mit Tunesien erfolgreich – sein Transferwert ist gestiegen

Frick bestätigt im Fall Dräger: «Die Gespräche mit ihm und seinem Berater laufen.» Nach einem längeren Einsatz in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Äquatorialguinea (4:0) und zuletzt zwei Siegen mit je 90 Minuten Spielzeit bei einem für Tunesien erfolgreichen Turnier in Japan gegen Chile (2:0) und Gastgeber Japan (3:0)

«sind seine Ferien wohlverdient. Ich hoffe, er kommt danach zu uns nach Luzern zurück»,

stellt Frick fest.

«Mo» Dräger, der in der Bundesliga insgesamt 20 Spiele für den SC Freiburg und SC Paderborn bestritt, gehört aktuell Nottingham Forest. Der stolze zweifache Gewinner des Europacups der Landesmeister (heute Champions League) ist gerade in die Premier League aufgestiegen. Der FCL muss mit dem Verein aus der Robin-Hood-Stadt Verhandlungen führen. Dräger ist durch die Leistungen mit der tunesischen Nationalmannschaft und dem FC Luzern teurer geworden, durch die bestehende Kaufoption müsste der Verkaufspreis auf einem vorher abgemachten sechsstelligen Niveau bleiben.

Vielleicht ist auch ein zusätzliches Leihgeschäft möglich

Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass Dräger von den Engländern weiterhin an den FCL ausgeliehen wird. Denn der Offensivverteidiger braucht vor der Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) Spielpraxis.