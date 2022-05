3:2-Sieg in Zürich Knapp vorbei! In einem nervenaufreibenden Fernduell verpasst der FC Luzern den Sprung auf den achten Rang – die Barrage ist Tatsache Plötzlich war die Hoffnung zurück beim FCL. Der 3:2-Sieg im Letzigrund beim Meister Zürich bringt aber nichts, weil Sion gegen Servette 3:3 spielt. Für das Team von Mario Frick steht nun also die Barrage gegen Schaffhausen an.

Ibrahima Ndiaye darf beim FC Luzern von Beginn an ran. Ansonsten keine Überraschungen in der Aufstellung von Trainer Mario Frick. Christian Gentner und Nikola Cumic fehlen verletzt.

Nach einer Viertelstunde knallt es zweimal vor der Luzerner Fankurve. Die Mitteilung der FCL-Fans:

«VAR, Playoffs ond als nöchschts?

Reformbedarf hed nor d'SFL: Schäfer raus.

Merci Stef und Cillo, bliibed dra.»

Bild: Janick Wetterwald

Der FC Luzern und auch der FC Zürich stimmten zusammen mit YB und dem FC Thun gegen den neuen Modus in der Super League mit 12 Teams.

2. Minute – Tor FC Zürich: Fehlstart für die Luzerner. Blerim Dzemaili mit dem weiten Ball auf Assan Ceesay. Der Stürmer legt auf Aiyegun Tosin ab. Der Nigerianer trifft mit seinem Schlenzer aus rund 20 Metern.

Tosin bringt den meisterlich gefüllten Letzigrund früh ein erstes Mal zum Beben. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

27. Minute – Tor FC Zürich: Ein weiter Ball von Adrian Guerrero auf Assan Ceesay. Der beste FCZ-Torschütze der Saison läuft alleine auf FCL-Goalie Marius Müller zu, umläuft den Deutschen und schiebt ein.

Ceesay auf dem Weg zum 2:0 für den FCZ. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

38. Minute – Tor FCL: Ardon Jashari leitet mit einem Pass auf Asumah Abubakar einen Luzerner Konter ein. Der Stürmer legt zurück auf Jashari, dessen etwas missratenen Abschluss lenkt nahe vor dem Tor Ibrahima Ndiaye noch ins Netz ab.

45. Minute – Tor FCL: Abubakar spielt einen Steilpass in den FCZ-Strafraum wo Samuele Campo an den Ball kommt und zum 2:2-Ausgleich einschiesst. Es ist der erste Treffer für Campo in der Meisterschaft.

Campo spitzelt den Ball an FCZ-Keeper Brecher vorbei ins Tor. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

55. Minute – Tor FCL: Campo legt nach einem Einwurf per Kopf auf Filip Ugrinic ab. Der Mittelfeldspieler schiesst aus der Distanz und trifft zum 2:3.

Ugrinic jubelt nach seinem Führungstreffer. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Die Zürcher Feierlichkeiten haben in der ersten Halbzeit im gefüllten Letzigrund drei Höhepunkte: Vor dem Spiel mit einer grossen Choreo, nach etwas mehr als einer Spielminute beim frühen Treffer von Tosin und nach knapp einer halben Stunde beim Tor von Ceesay.

Der FC Luzern? Die Gäste haben dem starken FCZ kaum etwas entgegenzusetzen. Plötzlich jedoch fällt der Anschlusstreffer: Ndiaye kann einen FCL-Konter vor dem Tor ins Netz lenken.

Nach diesem Tor kommen die Luzerner besser ins Spiel. Dräger schiesst nach einer Ecke nur knapp über das Tor. Es gelingt dem FCL aber tatsächlich noch vor der Pause der Ausgleich. Abubakar spielt steil in den Strafraum wo Campo vollendet. Einmal mehr meldet sich der FC Luzern in einem Spiel zurück – 2:2 zur Pause.

55 Minuten gespielt im Letzigrund: Plötzlich ist der FCL aktuell auf dem achten Platz. Ugrinic trifft zur Luzerner Führung per Distanzschuss. Derweil trifft Servette in Sion doppelt und führt im Wallis. Die FCL-Fans geben Vollgas und auch dem Team von Mario Frick auf dem Platz ist klar, was es geschlagen hat.

Es entwickelt sich ein Nervenspiel in Zürich. Luzern weiss, wenn sie kein Gegentor mehr erhalten sieht es gut aus mit dem direkten Ligaerhalt. Abubakar hat in der 73. Minute das vierte Luzerner Tor auf dem Fuss – der Stürmer vergibt alleine vor Brecher.

Der FC Sion gleicht kurz vor Schluss gegen Servette zum 3:3 aus. Damit hilft der 3:2-FCL-Sieg hier in Zürich nichts. Luzern bleibt auf dem neunten Platz und muss in die Barrage gegen den FC Schaffhausen.

+++ folgt +++

+++ folgen +++

+++ folgen +++

Zürich –Luzern 2:3 (2:2)

Letzigrund. – 22 413 Zuschauer. – SR Schärer.

Tore: 2. Tosin (Ceesay) 1:0. 27. Ceesay 2:0. 38. Ndiaye (Jashari) 1:2. 45. Campo (Abubakar) 2:2. 55. Ugrinic (Campo) 2:3.

Zürich: Brecher; Kamberi, Kryeziu, Aliti (75. Rohner); Boranijasevic, Dzemaili (60. Seiler), Doumbia (82. Coric), Guerrero; Marchesano (60. Krasniqi), Tosin, Ceesay (75. Ceesay).

Luzern: Müller; Dräger, Simani, Burch, Frydek; Ndiaye (73. Schürpf), Jashari, Campo (63. Schulz), Ugrinic (82. Emini); Sorgic (63. Kvasina), Abubakar (73. Tasar).

Bemerkungen: Zürich ohne Gnonto (gesperrt) und Omeragic (verletzt). Luzern ohne Gentner und Cumic (beide verletzt).

Verwarnungen: 69. Ugrinic, 85. Emini (Fouls)



+++ folgen +++