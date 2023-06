FCL-Abgang Jetzt ist klar: Dejan Sorgić wechselt zu Sion Der Club aus dem Wallis steigt in die Challenge League ab. Darüber hinaus verliert er sechs Spieler, gewinnt aber mit dem ehemaligen FCL-Mittelstürmer eine starke Unterstützung.

Auf Luzerner Boden wird der Stürmer nur noch als Gegner der Heimischen fungieren. Archivbild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. 6. 2021)

Dass das FCL-Eigengewächs Dejan Sorgić kommende Super-League-Saison nicht mehr Teil des Teams von Mario Frick sein wird, ist seit wenigen Wochen klar: Ende Saison gab der FC Luzern die Trennung von seiner Nummer 9 bekannt. Lange war die sportliche Zukunft des 33-Jährigen unklar. Am Samstag teilt der Super-League-Abstieger FC Sion mit: Sorgic wird kommende Saison unter Didier Tholot für die Walliser spielen. Somit sind die Gerüchte, er und Pascal Schürpf würden zum FC Aarau wechseln, gänzlich aus der Welt geschaffen.

👋🏻 𝗨𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁



Le FC Sion tient sa première recrue de l’été en la personne de 𝗗𝗲𝗷𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗿𝗴𝗶𝗰. 🔥



👉🏻 https://t.co/KzqbZfKd35#BienvenueDejan #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/yF0TRSflGH — FC Sion (@FCSion) June 24, 2023

Der Club freue sich, als erste Verstärkung des Sommers in der Person Sorgić gefunden zu haben, schreibt der FC Sion auf seiner Webseite. Mit über 200 Spielen in der Schweiz habe sich Sorgić als starker Angreifer etabliert. Der FC Sion freue sich nun auf die Entschlossenheit des serbisch-schweizerischen Fussballspielers. Sorgić erhält einen Vertrag für ein Jahr.

Sion muss sich von sechs Spielern verabschieden

Das westschweizerische Nachrichtenportal «Le Matin» berichtet unter Berufung auf eine Medienkonferenz des FC Sion vom Freitag, der Weg zurück in die Super League beginne am Samstag mit Beginn des Vorbereitungs-Camp in Crans-Montana. Dabei würden sechs Spieler fehlen: Der Absteigerclub hat die Abgänge von Anto Grgic, Giovanni Sio, Musa Araz, Dennis Iapichino, Luca Zuffi, Dimitri Cavaré, José Aguilar und Wylan Cyprien bekanntgegeben.

Wie wollen die Walliser die Abgänge kompensieren? Mit Nachwuchskräften, wie der neue Trainer Didier Tholot an der Pressekonferenz gesagt habe. «Sechs oder sieben von ihnen werden bei uns in Crans-Montana sein. Sie werden die Chance haben, ihre Qualitäten zu zeigen», soll Tholot gesagt haben. Man habe den Willen, die Zukunft mit jungen Kräften aus der Region zu gestalten.

Der FC Sion bestreitet am 1. Juli ein Freundschaftsspiel gegen Lausanne-Sport. Ob Sorgić dieses oder das erste Spiel der Challenge League am 23. Juli gegen Vaduz bestreiten wird, ist noch unklar. (zgc)