FCL-Analyse Die Fehler der Hinrunde wogen diesmal zu schwer Der FC Luzern muss wie befürchtet in die Barrage. Schuld daran ist vor allem die miserable Vorrunde. Eine Analyse der Super-League-Saison 2021/22. Daniel Wyrsch

Nach dem FCZ-Spiel herrscht Ernüchterung bei Mohamed Dräger (l.) und Goalie Marius Müller. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Mario Frick hat das schwierige Unterfangen (noch) nicht zum Erfolg führen können. Der FC Luzern muss wie befürchtet in die Barrage. 29 Punkte in 18 Spielen der Rückrunde sind aber eine beachtliche Ausbeute für ein Team, das nach der miserablen Vorrunde mit elf Zählern nur noch mit dem späteren Absteiger Lausanne (12) auf Tuchfühlung war.

Unter Frick konnten die Waadtländer schliesslich überholt und klar distanziert werden. Der Liechtensteiner hat mit seinem Team den direkten Abstieg verhindert. In den fünf Saisons, in denen Remo Meyer FCL-Sportchef ist (seit Juni 2017), schaffte Frick mit 29 Punkten die zweitbeste Halbsaison. Nur der überragende Gerardo Seoane mit 34 Zählern (aus 17 Partien!) hatte mehr Zählbares geholt. Cupsieger-Trainer Fabio Celestini mit zweimal 28 Punkten folgt knapp hinter Nachfolger Frick.

Entpuppte sich als Fehlkauf: Bundesliga-Star Holger Badstuber. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Bezeichnenderweise gelingen die Rückrunden den Luzernern deutlich besser als die ersten Spielzeithälften. Das war meist schon in der Zeit vor Meyer der Fall. Doch die Hinrunde dieser Saison hat alle Negativrekorde des Klubs in der Super League geschlagen. In aneinanderfolgend 16 Jahren in der Eliteliga bedeuten die elf Zähler die schlechteste Halbsaison. Wegen der maledeiten Vorrunde fällt der FCL in die Barrage.

Doch warum spielten die Blau-Weissen im letzten Herbst latent erfolglos? Die Euphorie nach dem ersten Cupsieg seit 29 Jahren hielt nur im ersten Saisonspiel gegen YB (3:4). Zu einer Selbstüberschätzung hatten die Zuzüge der altgedienten Ex-Bundesliga-Stars Holger Badstuber und Christian Gentner geführt.

Dabei entpuppten sich die beiden früheren deutschen Internationalen als keine Verstärkungen. Badstuber war vor allem mit sich selbst beschäftigt, wollte zeigen, dass er noch immer wie einst bei Bayern verteidigen kann. Statt zu helfen, brachte er das Teamgefüge auseinander.

Nicht nur Badstuber floppte: David Domgjoni, der zweite im Sommer verpflichtete Innenverteidiger, schwächte die Abwehr, kostete den FCL Punkte. Nicht zum ersten Mal verschätzte sich der Sportchef bei Verpflichtungen von zentralen Verteidigern (vormals Marco Bürki, Lazar Cirkovic).

Immer mehr in den Seilen hing Coach Celestini. Zu lange hatte er mit seinem limitierten Personal am risikovollen Hintenherausspielen festgehalten. Mit unnötigen Aussagen gegen die Klubführung in zwei Interviews provozierte er seinen vorzeitigen Abgang.

Musste gehen: Trainer Fabio Celestini. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Die sportliche Führung mit Meyer und Präsident Stefan Wolf entschied, Celestini vier Spieltage vor der Winterpause durch Interimscoach Sandro Chieffo zu ersetzen. Ein Fehlgriff! Unter dem überforderten U21-Trainer, der inzwischen auch diesen Job los ist, holte der FCL einen von möglichen zwölf Punkten. Zähler, die für den direkten Ligaerhalt fehlen.

Meyer und Wolf haben den Fall in die Barrage zu verantworten. Frick muss mit der Mannschaft am Donnerstag in Schaffhausen und am Sonntag zu Hause den Klassenerhalt schaffen. Wie schon einmal anno 2009, als der FCL unter Rolf Fringer und mit Captain Seoane Lugano legendär bodigte (0:1, 5:0).