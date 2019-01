FCL-Captain Christian Schneuwly: «René Weiler ist sehr fordernd» FCL-Captain Christian Schneuwly fühlt sich im Hotel in Marbella fast wie zu Hause, der passionierte Golfer verbrachte dort schon Ferien. Jetzt aber ist fokussiertes Schaffen unter Trainer René Weiler angesagt. Daniel Wyrsch, Marbella

Christian Schneuwly (links) spielt den Ball im Training von Marbella an Silvan Sidler vorbei.

(Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Mijas/Marbella, 14. Januar 2019))

Christian Schneuwly (30) kennt das La Cala Golfhotel Spa de Mijas wie kein Zweiter beim FC Luzern. Hier logierte er schon einmal mit YB im Trainingslager und letztes Jahr mit dem FC Luzern. Aber auch privat war er bereits dreimal in diesem Viersternehaus untergebracht, als er mit seinen Brüdern Marco und Lukas Golfferien genoss. «Das ist eine sehr gute Adresse zum Golfen», schwärmt Schneuwly.

Dank seinen Ortskenntnissen konnten er und Torhüter David Zibung den freien Sonntagnachmittag auf einem der zwei 18-Loch-Plätze verbringen. Schneuwly: «Es hat gutgetan, den Kopf zu lüften.» Er findet das Hotel und die Anlage für Fussball-Trainingslager ebenfalls ideal. «Wir haben gute Bedingungen zum Trainieren, einen tollen Rasen für uns allein. Das Essen schmeckt, wir können uns im Wellness erholen und sind nicht abgelenkt, wie das unten am Meer vielleicht der Fall wäre.»

Die internationale Erfahrung des Trainers spürt das Team

Die Voraussetzungen sind also geschaffen, dass die Mannschaft wie im Vorjahr, damals noch unter Gerardo Seoane und Assistent Michel Renggli, den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legt. Angesprochen auf die Zäsur auf dem Trainerposten, die im vergangenen Juni beim FCL erfolgte, antwortet Schneuwly: «Wir trainieren unter René Weiler ganz anders, als wir das bei Gerry Seoane und zuvor Markus Babbel getan hatten.» Dass Weiler in Anderlecht und Nürnberg internationale Erfahrungen gesammelt habe, sei spürbar. «Er und die Assistenten setzen neue Impulse.» Die Spieler hätten sich daran gewöhnen müssen, bis die Rädchen Ende Vorrunde immer besser ineinandergriffen.

Die Mannschaft arbeitet unter den Argusaugen von Weiler höchst fokussiert, der Trainer greift bei jedem Fehlverhalten der Spieler ein, korrigiert mit klar hörbaren Feststellungen und appelliert an den Stolz der Spieler nicht selten mit Provokationen. Die seit Montag wieder mit der Mannschaft trainierenden Tsiy William Ndenge und Blessing Eleke fasst er sofort hart an. Weiler ruft: «Ndenge, soll das ein Sprint gewesen sein?» Und: «Jetzt spielt sogar Eleke Pressing.» Dagegen bekommt Captain Schneuwly ein rares Lob von Weiler zu hören: «Starkes Zuspiel von Schneuwly!» Auf den Stil des FCL-Trainers angesprochen, sagt Schneuwly: «Er ist sehr fordernd, strikt in seinen Anweisungen.» Das sei völlig legitim, alle seien Profis und müssten sich an die direkte Kritik gewöhnen. «Weiler will die Spieler weiterbringen.»

Schneuwly will seinen FCL-Vertrag bis 2020 erfüllen

Christian Schneuwly spricht auch von der neuen Spielweise, die der FCL seit dem Trainerwechsel praktiziert: «Ein physischer Fussball, der meist schnell in die Tiefe gespielt wird.»

Nach leichten anfänglichen Schwierigkeiten hat Schneuwly seinen Stammplatz unter Weiler verteidigt. «Der Trainer weiss, dass er auch spielerische Qualitäten im Team haben muss», zeigt sich der polyvalent einsetzbare Mittelfeldspieler selbstbewusst. Zudem gehöre er in Sachen Ausdauer mit einer Laufdistanz von 12 Kilometern pro Partie zu den Besten. Schnelligkeit könne er sich nicht antrainieren, doch der lange von Verletzungen verschonte Schneuwly ist zuversichtlich, dass zu seinen bisher drei Jahren beim FCL noch mindestens die anderthalb Saisons bis zum Vertragsende im Sommer 2020 dazukommen.

Luzern-Präsident Philipp Studhalter (im hellen Hemd) spricht zur Mannschaft

(Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Mijas/Marbella, 14. Januar 2019))

Präsident Studhalter warnt das Team vor zu viel Harmonie

Seit Sonntag weilt Präsident Philipp Studhalter im Teamhotel. Vor dem Training vom Montag sprach er zur versammelten Mannschaft. Er lobte den Zusammenhalt unter den Spielern, aber warnte zugleich vor zu viel Harmonie. «Platz 5 zur Saisonmitte kommt mir vor wie eine 2:0-Führung in der Pause. Das könnte ein gefährlicher Zustand sein, wir müssen für die Rückrunde parat sein.» Die Ansprache war mit dem Trainer abgesprochen. Mit Schneuwly und anderen Führungsspielern wird Studhalter im Camp noch persönlich reden.