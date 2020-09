FCL gewinnt das letzte Testspiel gegen Wohlen 6:1 Für den FC Luzern sind die Amateure des FC Wohlen ein idealer Aufbaugegner vor dem Cupfight am Sonntag in Thun: Die Mannschaft von Fabio Celestini besiegt die Freiämter im Testmatch standesgemäss 6:1.

Ibrahima Ndiaye im Duell gegen Nicolas Kuenzli. Bild: Martin Meienberger

Fabio Celestini liess seine Startelf am Dienstagabend gegen Wohlen fast 80 Minuten auf dem Platz. Ein deutliches Indiz dafür, dass der FCL-Coach seine Mannschaft für den Cupmatch am Sonntag (16 Uhr) in Thun im Kopf hat. Vielsagend lässt Celestini nach dem Testspiel verlauten: «Viel mehr Spieler als diese elf habe ich derzeit gar nicht zur Verfügung. Die restlichen sind Nachwuchsleute.» Diese liess der Trainer in den Schlussminuten spielen.

Der Torreigen des Super-Ligisten wurde in der 89. Minute durch einen sehenswerten Freistoss des 20-jährigen Mark Marleku zum 6:1-Endstand abgeschlossen.